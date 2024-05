All’ospedale Profili un giorno dedicato a bimbi e famiglie

Una giornata dedicata ai bimbi e alle famiglie in pediatria a Fabriano. In occasione della "Giornata mondiale dei bambini", la direzione medica dell’ospedale Profili, in collaborazione con pediatria, ginecologia, pronto soccorso, rianimazione e ostetriche del consultorio familiare, ha organizzato una serie di iniziative nel reparto del Profili. "Una giornata di formazione – spiegano dall’Ast Ancona –, ma anche di divertimento, giochi, letture e un concerto finale che ha visto una grande partecipazione della cittadinanza. L’iniziativa, realizzata insieme all’ufficio pastorale della salute della diocesi di Fabriano-Matelica e al consiglio pastorale ospedaliero, è stata suddivisa in diversi momenti e chi è intervenuto ha potuto partecipare a corsi di disostruzione e rianimazione pediatrica per bambini con professionisti che hanno illustrato le manovre e anche il massaggio neonatale, quindi letture e giochi". Intervenuti il dg dell’Ast Ancona, Giovanni Stroppa, il cappellano e presidente del consiglio ospedaliero, don Luigi Marini, e don Aldo Buonaiuto, i quali hanno portato i saluti del vescovo Francesco Massara.