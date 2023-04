All’ospedale rimozione dei moduli prefabbricati

"Già da qualche settimana è in esercizio al Servizio di Diagnostica per immagini una nuova tac più moderna e performante, che consentirà un aumento consistente di prestazioni ed esami in più a settimana e rendere così l’ospedale Ss. Benvenuto e Rocco sempre più vicino alle esigenze dei cittadini". A comunicarlo l’ufficio tecnico dell’Inrca: martedì dal nosocomio osimano in pieno centro storico saranno rimossi i moduli prefabbricati che erano stati necessari per la tac provvisoria containerizzata, trasportati con automezzi di grandi dimensioni, posizionati con autogru e assemblati sul posto. L’operazione, autorizzata con ordinanza comunale, richiederà la modifica della viabilità attorno all’ospedale per il tempo necessario. Nell’organizzazione del traffico, concordata con il comando dei vigili urbani di Osimo, saranno limitati al massimo i disagi per i cittadini in transito o diretti verso il presidio Inrca, le cui attività resteranno pienamente efficienti. La rimozione avviene anche per permettere altri lavori non ancora partiti: "La rimozione dei container consentirà la realizzazione di un ampliamento, necessario alla partenza dei lavori e il corretto funzionamento del pronto soccorso nell’ambito degli interventi di adeguamento degli accessi e dei prossimi lavori previsti per il punto di primo intervento stesso".