All’ultima spiaggia "La Ue decide per l’asta, ma apre a nuovi scenari Subito una mappatura"

di Giacomo Giampieri

Una sentenza che rimescola le carte? Sicuramente apre ad uno scenario di cauto ottimismo per Confcommercio ma se, in un prossimo futuro, si procederà ad un monitoraggio delle spiagge e ad una successiva riforma per dare garanzie ai balneari.

Direttore Massimiliano Polacco, che succede a questo punto?

"La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha definito chiaramente che la scarsità di risorse, cioè la scarsità di territorio per concedere nuove concessioni di stabilimenti balneari, è il metro di paragone. Perciò bisogna fare un monitoraggio, come abbiamo chiesto più volte, di tutta la situazione italiana e delle spiagge, Comune per Comune. Ci sono i piani spiaggia. Se si vuole, prima dell’estate, in due mesi si fa. Mettiamo ci si impieghi tutto il 2023. Poi si potrà fare una riforma completa del settore. Ce n’è un’altra di cosa molto chiara della sentenza".

Quale?

"I criteri non vengono definiti dalle sentenze, ma da un Governo, ovvero dalla parte politica. Quindi è la parte politica che deve creare i criteri di utilizzo delle concessioni di spiaggia".

Eppure c’è ancora molta confusione sulla Bolkestein...

"Ma attenzione: l’Europa non ha messo in infrazione l’Italia, come si dice. C’è soltanto da definire la scarsità o no di richieste. A quel punto si potrà procedere ai bandi, oppure no. Ma la valutazione dovrà essere fatta dopo il monitoraggio. Ho incontrato due giorni fa Salvini, abbiamo incontrato anche gli altri ministri come Confcommercio. Sono abbastanza disponibili nel definire un quadro legislativo preciso di questo settore senza fare demagogia. Se si vogliono aumentare i concessionari, lo Stato può farlo. Perché il settore è in grado di riceverli".

Ha sentito i balneari regionali?

"Ho già sentito anche il presidente nazionale di Sib-Confcommercio Antonio Capacchione e stiamo valutando la sentenza. Siamo moderatamente ottimisti. Intanto è il Governo che deve definire e non si fa per sentenze come il Consiglio di Stato".

E la situazione nelle Marche? "Aspettiamo che il monitoraggio chiarisca. Ci sono Comuni con oltre il 50 per cento di territorio disponibile, altri con molto meno e sono quelli con le grandi concessioni. Ma un 20 per cento lo hanno un po’ tutti. Diciamo che c’è disponibilità nel fare una valutazione e definire una volta per tutte cosa devono fare i nostri imprenditori. Che non vogliono soltanto accogliere i turisti, ma vogliono la qualità delle loro strutture, per investire. Ed è quello che abbiamo detto lunedì anche agli Stati Generali del Turismo".