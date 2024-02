All’Urp le tessere per il conferimento A Osimo è attivo lo sportello per ritirare le tessere utente e informazioni sul nuovo sistema di controllo elettronico dei conferimenti. Il servizio offre le tessere per l'apertura dei cassonetti intelligenti e informa sul corretto conferimento dei rifiuti. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.