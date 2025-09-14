Alluvionati, solo 5 risarciti: "Gravi ritardi"

"Il Comitato alluvione Marche, a nome di tutti i cittadini e le imprese colpite dall’alluvione, è molto preoccupato per i ritardi che si stanno registrando nell’erogazione dei ristori previsti, pari a cinquemila euro per le famiglie e 20mila euro per le imprese". Il grido di allarme arriva direttamente dal coordinatore del Comitato alluvione Marche Andrea Pesaresi. A metà luglio sono stati emanati dalla struttura commissariale i decreti di liquidazione per il rimborso dei danni dell’alluvione di un anno fa e per i comuni marchigiani colpiti sono stati stanziati circa sei milioni di euro. Per quanto riguarda la provincia dorica, al Comune di Osimo sono stati riconosciuti 437mila e 126 euro per le imprese danneggiate e per le famiglie 200mila euro, a Castelfidardo 32mila e 295 euro da destinare ai privati e 174mila e 900 per i ristori alle imprese. Per il Comune di Camerano 203mila e 588 per i privati e 450mila e 374 per le imprese e a Offagna ci sono 130mila e 642 euro. "Nei giorni scorsi, attraverso i nostri canali interni, abbiamo chiesto ai cittadini di segnalarci l’avvenuta ricezione dei bonifici da parte dei rispettivi Comuni. Ad oggi, purtroppo, abbiamo ricevuto soltanto cinque riscontri positivi". Per questo il Comitato si rivolge a tutti i Comuni coinvolti affinché provvedano a completare le procedure e ad evadere i bonifici nei confronti di chi ha presentato regolare domanda nei tempi previsti. "Da quanto emerge dai messaggi ricevuti, sembra che siano soprattutto gli apparati tecnici, e non quelli politici, a frapporre ostacoli interpretativi e burocratici che rallentano l’iter di pagamento. Siamo consapevoli della complessità delle procedure ma ci appelliamo alla volontà politica e amministrativa affinché si agisca con spirito di semplificazione e concretezza. La Regione ha svolto un lavoro importante nel semplificare l’accesso ai ristori, con l’indicazione chiara di procedere ai pagamenti in via anticipata. Purtroppo, abbiamo la sensazione che questo principio non stia trovando piena applicazione in tutti i territori". Alcuni Comuni risultano solerti nell’erogazione mentre altri sembrano operare con maggiore lentezza. "Non vogliamo credere che vi siano logiche politiche dietro questi ritardi, magari legate alla tempistica delle elezioni regionali. Sarebbe grave, e ci assumiamo ogni responsabilità nell’esprimere questa preoccupazione. Con grande fiducia e massimo rispetto per le istituzioni locali, chiediamo dunque ai Sindaci e agli uffici comunali competenti di accelerare le procedure e di completare entro una settimana l’erogazione di tutti i ristori già valutabili positivamente, superando le lentezze burocratiche che oggi rischiano di vanificare lo sforzo collettivo".

Silvia Santini