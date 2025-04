"Alluvione 2014, emergono fatti inquietanti"

A pochi giorni dall’11esimo anniversario dell’alluvione del 3 maggio 2014 si è aperto al Tribunale dell’Aquila il processo che vede imputate otto persone per inondazione colposa (l’unico reato non prescritto). "L’udienza del 24 aprile ha evidenziato fatti gravissimi quali per esempio che il Coc ha iniziato a funzionare dalle 10 circa per vedere uno degli ultimi membri entrare a mezzogiorno – spiega l’avvocato Corrado Canafoglia, legale del coordinamento alluvionati –. Il colonnello della Forestale Simone Cecchini ha riferito che, stando al livello delle acque del fiume, il Coc doveva essere aperto già alle 5,20. Dalle dichiarazioni del Colonnello, supportate dai documenti, è emerso anche che a marzo 2014 c’è stata una esondazione nel punto dietro il ristorante del borgo Bicchia. Un cittadino ha avvisato Provincia e Comune, ma questi non risultano siano intervenuti. Ricordo che in quella zona cioè borgo Bicchia sono morte due persone e più giù a Borgo Molino altre due". Nel mirino durante il processo anche l’assenza di un’adeguata manutenzione: "Fatti sconcertanti ma da noi conosciuti, in quanto abbiamo svolto le indagini difensive – prosegue -. Il tribunale di L’Aquila sembra aver preso la direzione di voler stringere su questo processo e ha calendarizzato le udienze sino a maggio 2026 proprio per esaurire la istruttoria dibattimentale. Già però sono emersi fatti inquietanti, che non possono essere taciuti".

Dopo otto anni la spiaggia di velluto è finita di nuovo sott’acqua il 15 settembre del 2022: "Come coordinamento degli alluvionati e per chi lo ricorda, durante il Consiglio Grande sull’alluvione del 2014 mi fu tolta la parola per evitare che evidenziassi proprio la mancanza di interventi poi messi in atto all’indomani dell’alluvione del 2022 dalla struttura commissariale con il sindaco Massimo Olivetti". Il 7 maggio il Tar si pronuncerà sul ricorso per fermare i lavori di realizzazione del nuovo ponte Garibaldi: "Oggi quel ricorso al Tar contro il ponte, che è l’obiettivo dei ricorrenti, in realtà impugna anche tutti i provvedimenti che stanno alla base dell’attività di messa in sicurezza del fiume, delle delocalizzazioni, e anche dei ristori. Il testo del ricorso è molto chiaro basta leggerlo. La dicitura di quel ricorso è chiara e non lascia dubbi. Chiedo pubblicamente ai ricorrenti di incaricare i propri legali di precisare che intendono impugnare gli atti solo con riguardo alla costruzione del ponte Garibaldi, lasciando invece fermi tutti i provvedimenti che permettono l’attività di medicazione del rischio di geologico intero o territorio".