Alluvione 2014, il sindaco chiamato a testimoniare

Alluvione 2014, nell’udienza del 21 ottobre a testimoniare in aula ci sarà anche il sindaco Massimo Olivetti. A undici anni dall’alluvione che colpì la spiaggia di velluto il 3 maggio del 2014, è partito lo scorso 4 marzo il processo al tribunale dell’Aquila.

Il processo, inizialmente celebrato ad Ancona, era stato interrotto nel 2019 per incompatibilità e spostato nel tribunale abruzzese. L’esondazione del fiume Misa invase la città e le frazioni limitrofe. Sono otto le persone imputate, tra le quali gli ex sindaci Maurizio Mangialardi e Luana Angeloni, oltre a funzionari e tecnici di Comune, Provincia di Ancona, Regione Marche e Autorità di bacino. Per tutti l’accusa è di inondazione colposa. Inizialmente i capi di accusa erano più numerosi – erano contestati a vario titolo l’omicidio colposo, le lesioni, l’omissione di atti di ufficio e il falso – ma sono andati prescritti. L’inondazione colposa si prescriverà nel 2029.

Durante l’ultima udienza, lo scorso 3 luglio, a deporre erano stati anche otto vigili urbani del Comune di Senigallia, che hanno descritto l’allerta, dichiarando di non avere ricevuto alcuna indicazione dal Comune, e pertanto di essersi mossi in autonomia. Hanno inoltre riferito che, prima del 2014, non avevano alcun compito di monitoraggio dei livelli dei fiumi, né avevano ricevuto formazione su come affrontare simili emergenze, direttive arrivate solo dopo la tragedia.

Il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti il 3 maggio 2014 ricopriva la carica di sindaco di Ostra. Ma la zona più colpita fu quella di Senigallia, dove l’esondazione del Misa causò gravi allagamenti nella zona nord della città, non solo nel centro ma anche nelle frazioni situate a monte lungo il corso del fiume. Nelle strade l’acqua arrivò a toccare i tre metri di altezza, lambendo i primi piani delle abitazioni. Le acque del Misa travolsero quasi tutta la porzione sud della città, con interi quartieri residenziali sommersi anche da due metri d’acqua e fango. Tre le vittime, due a Borgo Bicchia e una a Borgo Mulino. Otto anni dopo, Senigallia è stata invasa da un’altra ondata di acqua e fango, che ha colpito parte del centro storico, ma anche alcune zone che erano già state danneggiate otto anni prima.

A distanza di tre anni, la struttura commissariale è ancora al lavoro per la messa in sicurezza della valle Misa e Nevola, per cui lo Stato ha stanziato 400 milioni di euro.