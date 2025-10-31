Alluvione 2022, approvati i progetti per i ripristini ad Attiggio e Argignano

Approvati i progetti di ripristino e messa in sicurezza delle strade di accesso alle frazioni di Attiggio e Bassano–Argignano, danneggiate dall’alluvione del 15 settembre 2022: a renderlo noto il Comune. Le opere saranno finanziate con le risorse nazionali nell’ambito degli interventi per l’emergenza.

"Per Attiggio un intervento di 45mila euro, finalizzato a ripristinare la strada comunale di Acquatina, compromessa da smottamenti e dilavamenti. Sarà migliorato il sistema di raccolta delle acque meteoriche, consolidata la scarpata e rifatto il manto stradale danneggiato. L’intervento rispetterà le prescrizioni della Soprintendenza, che ha richiesto saggi archeologici preventivi".

A Bassano, lungo la strada che conduce ad Argignano, un analogo intervento per 30mila euro. Obiettivo: "Ripristinare la sicurezza e la funzionalità del tratto stradale, che ha subito erosioni e cedimenti". I lavori saranno "in affidamento diretto e avranno una durata stimata di un mese ciascuno", la progettazione interna agli uffici comunali.

"Questi interventi rispondono a un’esigenza concreta di sicurezza e funzionalità, e testimoniano l’impegno costante dell’amministrazione nel garantire la piena accessibilità alle frazioni", commenta la sindaca Daniela Ghergo.