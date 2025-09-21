Alluvione 2022 Marche, la lettera della compagna di Diego Chiappetti morto in garage. “Ricci non strumentalizzi la tragedia”

Pianello di Ostra (Ancona), 21 settembre 2025 – “Pregiatissimo onorevole Matteo Ricci. Le scrivo questa lettera aperta dopo averla vista al Pianello di Ostra di fronte ad una targa che commemora i morti dell’alluvione del 2022. Ho letto il suo intervento sui media, dove chiede che i partiti non strumentalizzino quella tragedia. Mi presento, io sono la compagna di Diego Chiappetti, deceduto durante quella maledetta alluvione. Sinceramente, non l’ho mai vista dal 15 settembre 2022 ad oggi, né l’ho mai vista per chiedere a me o agli altri familiari dei deceduti che cosa provassimo. Tanta rabbia, onorevole Ricci, tanta rabbia perché quella alluvione, così come quella del 2014 che ha colpito Senigallia causando la morte di quattro persone, hanno cause e responsabilità ben precise”.

Inizia così la lettera scritta da Romina Ceresoli. Il suo compagno, Diego Chiappetti è una delle vittime della disastrosa alluvione che colpì il Senigalliese nel settembre 2022. Diego morì in un modo atroce: intrappolato nel garage da cui cercava di mettere in salvo la sua auto.

“Lei chiede – dice la compagna rivolgendosi a Ricci, che i partiti non strumentalizzino la tragedia del 2022. Ma Lei con quella comparsata di fronte a quella lapide cosa ha fatto? Lei sa che il fiume di questa valle non è stato mai mantenuto per decenni dalle amministrazioni pubbliche di centrosinistra che lo dovevano fare? Lei sa che da oltre quarant’anni questo territorio aspettava delle vasche di espansione che avrebbero mitigato gli effetti tragici di queste due alluvioni? Lei sa che il suo fedele candidato, Maurizio Mangialardi, è imputato per i fatti dell’alluvione del 2014, processo nel quale si sono prescritti reati pesanti quali il pluriomicidio colposo? Lei sa che chi doveva fare manutenzione al fiume in quarant’anni erano i governi di centrosinistra? Lei sa che il governo nazionale di Giorgia Meloni e quello regionale di Francesco Acquaroli, dopo l’alluvione del 2022, hanno portato in questa valle 400 milioni anche per realizzare quegli interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico, che i governi precedenti di centrosinistra non hanno mai fatto?".

"Vede – continua la donna nella lettera – ci sono due persone a cui io devo dire grazie e con me tutti gli alluvionati e residenti di questa vallata: Francesco Acquaroli che si è mostrato attivo, concreto nel risolvere il rischio alluvione. Ma va ringraziato anche Corrado Canafoglia, l’unico legale che si batte da oltre ad 11 anni per far emergere le responsabilità di chi nel 2014 ha cagionato la morte di tanti alluvionati e tanti danni e, se fosse stato ascoltato, non ci sarebbero stati i 13 morti nel 2022 e lei non sarebbe venuto di fronte a quella lapide senza parlare con i familiari di chi quei morti li ha persi davvero”.