Alluvione 2022, sono oltre 250 le costituzioni di parte civile

E’ ferma all’udienza preliminare, al tribunale di L’Aquila, l’alluvione di settembre 2022, quella che colpì le Marche con l’esondazione dei fiumi Misa e Nevola, causando la morte di 13 persone tra cui un bambino di 8 anni, Mattia Luconi, di Barbara. Ieri sono state discusse davanti alla giudice Guendalina Bucella le eccezioni delle difese degli indagati sulle costituzioni di parte civile presentate a dicembre, sono oltre 250, e l’udienza è stata rinviata per decidere sulle ammissioni alla data dell’11 giugno. La giudice è la stessa dell’alluvione 2014 di Senigallia che decise sulle costituzioni di parte civile di quel procedimento. Tra le 250 costituzioni c’è anche quella del padre del piccolo Mattia, Tiziano Luconi. La Procura aquilana contesta a 22 indagati omissioni, negligenze e violazioni di norme negli interventi di manutenzione e gestione degli alvei dei fiumi, in particolare la mancata rimozione di piante e alberi, e la realizzazione del Ponte 2 Giugno, a Senigallia, non a norma. L’alluvione risale al 15 settembre del 2022, devastò 2.500 ettari di terreni, aziende e abitazioni tra Senigallia e il suo hinterland, colpendo nove comuni. Tra i 22 indagati che rischiano un processo ci sono funzionari e tecnici della Regione Marche, della Provincia di Ancona, del Consorzio di Bonifica Marche e del Comune di Serra de’ Conti. I reati contestati sono, a vario titolo, cooperazione in inondazione colposa, lesioni gravi e omicidio colposo plurimo.