Alluvione 2024, ecco arrivare i rimborsi

Sono in fase di erogazione i ristori a cittadini e aziende colpiti dall’alluvione di settembre 2024, che mandò sott’acqua la frazione di Castelferretti e provocò ingenti danni. Martedì sono state pubblicate le determine con le quali si apprende l’avvio delle liquidazioni ad altri 51 soggetti privati (25 in una tranche, 26 nell’altra, che si sommano ad una precedente lista del 29 settembre già pagata, oltre ad una quarta approvata ieri) e 19 aziende. Partiti, quindi, i bonifici, per rimborsi fino a 5mila euro per i privati – le famiglie – e 20mila per le imprese (criteri stabiliti nell’ordinanza 1105 del 18 ottobre 2024). Le operazioni sono state avviate dal Comune, dopo lo stanziamento di fondi statali attraverso la Regione. I contributi, in questa fase, sono destinati a coprire spese documentate per il ripristino dell’abitabilità della prima casa o per la continuità delle imprese. Ammesse anche autocertificazioni per le stime dei lavori, purché a 45 giorni dall’erogazione siano fornite le fatture quietanzate. Fatture da intestare al richiedente, che deve risultare lo stesso soggetto che le ha saldate sul proprio conto corrente.

L’Ente ha ricevuto 186 richieste dai cittadini, specie a settembre. Tra queste, 98 domande (più della metà) sono state messe in liquidazione, perché valutate positivamente. Non sono risultate ammissibili, invece, le domande relative a spese non connesse direttamente al rientro a casa o quelle per le seconde case. Sempre nelle domande dei privati, 37 sono quelle corredate da quietanze di pagamento (anche se in taluni casi solo parziali). Sono invece 35 le imprese che hanno avanzato la richiesta di ristoro (con 19 messe in liquidazione).

Il lavoro negli uffici non si ferma per contattare 58 privati e quattro aziende che non hanno presentato il modulo integrativo al modello B1. Il dossier dei ristori post alluvione è seguito, passo passo, dal vicesindaco con delega alla Protezione civile Valentina Barchiesi, e dall’assessore al Commercio Ilenia Orologio: "Sin dall’inizio abbiamo voluto essere vicini ai cittadini che nell’alluvione hanno perso tutto, offrendo il massimo supporto – spiega Barchiesi al Carlino –. Prima con lo sportello dedicato aperto a Castelferretti fino a fine agosto, che ha accolto centinaia di persone fornendo assistenza diretta. Ora continuando a contattare telefonicamente i richiedenti che non ancora hanno presentato la documentazione richiesta, per accompagnarli nel completamento della pratica". Barchiesi, castelfrettese, ha visto con i suoi occhi "ciò che i cittadini hanno perso e quanto hanno passato in quei giorni difficilissimi. Da parte nostra l’impegno è massimo per assicurare che nessun avente diritto resti escluso".

Giacomo Giampieri