Alluvione, 3 anni di dolore: "Diamo voce a Mattia"

"Il dolore è sempre lo stesso". Tre anni fa l’ondata di acqua e fango si è portata via Mattia Luconi, la più piccola delle 13 vittime dell’alluvione del 15 settembre 2022. Mattia aveva solo 8 anni quando quel maledetto giorno la mano della mamma non è riuscita a trattenerlo, troppo forte la piena improvvisa che con violenza ha spazzato via tutto, persino Mattia. Il suo corpo è stato ritrovato dopo giorni di ricerche: "Il dolore è sempre lo stesso. - dice oggi il padre - Ma non vogliamo che si spenga la memoria. Per questo continuiamo a dare voce a Mattia: lui è tornato in quel personaggio di carta che parla agli adulti, per ricordare che la vita è troppo preziosa".

‘Mattia a Matita’ è il profilo Instagram dove il piccolo continua a vivere in un mondo parallelo: un bambino di carta che racconta ai grandi, con parole semplici, errori, guerre e ingiustizie. Ieri mattina sul profilo è stata pubblicata una nuova storia: "Attenti alle parole e basta con le guerre", scrive il piccolo Mattia disegnato a matita, rivolgendosi agli adulti. "Non esiste violenza che sia gradita", si legge in un altro passaggio. "È un messaggio che riguarda proprio loro. - spiega Tiziano - Gli adulti commettono errori che ricadono sempre sui bambini: può essere la mancata manutenzione di un fiume, come accadde qui, oppure l’odio che scatena una guerra. Alla fine a soffrire sono i più indifesi: bambini, donne, anziani".

Un progetto che la famiglia di Mattia porta avanti con grande dedizione, il profilo conta più di mille followers, tra i post anche le immagini che ritraggono il piccolo, protagonista di un fumetto. "Mattia continuerà a parlare, con la leggerezza e la forza dei bambini di carta. Perché, come scriviamo nei post, troppo preziosa è questa vita".

Tredici vite spezzate da un’ondata di acqua e fango che per giorni hanno ricoperto gran parte della spiaggia di velluto ed il suo hinterland: una tragedia senza precedenti quella che ogni notte di pioggia intensa tiene ancora svegli i residenti delle zone alluvionate, molti dei quali, in otto anni hanno dovuto affrontare due alluvioni. Procedono i lavori per la messa in sicurezza della Valle e si attendono per il 2027 due delle cinque vasche di laminazione che saranno realizzate. Intanto il fiume è stato ripulito e dragato in prossimità del centro storico. Si attende anche l’apertura del cantiere di ponte Garibaldi, poi si passerà a ponte Portone, ma intanto il Misa, a molti, continua a far paura.