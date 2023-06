Alluvione, 9 mesi dopo I nostri eroi in 170 foto "Si sono precipitati là dove altri fuggono"

di Pierfrancesco Curzi

"Coraggio e generosità. Grazie ai vigili del fuoco, coloro che intervengono in situazioni dove non si conosce l’evoluzione, che vanno dove altri fuggono". Sono queste le caratteristiche principali che hanno distinto il grande intervento dei vigili del fuoco durante l’alluvione del 15 settembre 2022. I due termini li ha scelti e mutuati il prefetto di Ancona, Darco Pellos, che, in questi nove mesi precisi (proprio oggi) dalla tragedia, non ha mai voluto abbandonare l’idea di poter ritrovare i resti di Brunella Chiù, la tredicesima vittima ancora dispersa: "Le ricerche della donna vanno avanti anche in questi giorni – ha detto Pellos – Nessuno deve rimanere indietro e le vittime dell’alluvione per me e per noi tutti sono un peso gravoso. Il mio primo pensiero oggi e sempre va proprio alle vittime dell’alluvione e poi ai volontari e agli operatori che hanno limitato i danni. Posso dirlo, vigili del fuoco e rete di intervento: sono loro gli angeli del soccorso".

L’occasione di celebrare l’eroismo di questi uomini è stata fornita dalla pubblicazione di un libro fotografico bello, suggestivo e giusto. Si intitola "Il furore delle acque", oltre 130 pagine soprattutto di stupende foto realizzate dal personale dei vigili del Centro di Documentazione del comando di Ancona. Dalla sera del 15 settembre 2022 i vigili del fuoco hanno effettuato 1.450 interventi di soccorso nell’Anconetano e 762 nel Pesarese. Il dato è contenuto nel volume presentato ieri in prefettura. Si parte da una breve prefazione e oltre 170 immagini. Le più toccanti sono sicuramente quelle del salvataggio di Simone, il figlio di Brunella Chiù. Lui è riuscito a salvarsi, sua sorella Noemi non ce l’ha fatta e il corpo di sua madre 180 giorni dopo la tragedia non si trova. Altra immagine simbolica, quella del ritrovamento, dieci giorni dopo, a Trecastelli del corpo del piccolo Mattia Luconi, 8 anni.

"Il furore delle acque" è stato presentato in Prefettura ad Ancona dove c’era anche il comandante regionale dei vigili del fuoco Antonio La Malfa, e le altre componenti della "squadra" che quella sera e nei giorni successivi affrontò l’emergenza: "Le alluvioni non sono tutte uguali, ci saranno sempre e in futuro dovremo essere bravi a limitare i danni – ha detto La Malfa – Qualcuno dovrà insegnare alla cittadinanza cos’è il pericolo perché la forza della natura vincerà sempre. A differenza di altre calamità, penso a quella recente in Emilia-Romagna, è stato un fatto repentino, tutto è successo in un quarto d’ora ed è stato fatto tutto il possibile per evitare conseguenze più gravi. Molti hanno avuto paura di lasciare la casa, di fuggire via per timore di sciacallaggi, ma c’era di mezzo il peso della vita".

I numeri testimoniano l’impegno dei vigili del fuoco, affiancati dalle forze di polizia, dai volontari e da tutte le istituzioni tra cui i Comuni, la Protezione civile regionale, 118 e altri enti di assistenza e soccorso. Una pioggia eccezionale si riversò con inaudita violenza sul territorio, esondarono corsi d’acqua come il Nevola e il Misa nel senigalliese, lasciando distruzione, vittime e sfollati. Tra i Comuni più danneggiati quelli dell’anconetano, Ostra, Barbara, Sassoferrato, Castelleone di Suasa, Senigallia, Trecastelli e altri del pesarese, Serra San’Abbondio,Cantiano, Frontone, Cagli, Pergola. Due le immagini simboliche: il ritrovamento, dieci giorni dopo, a Trecastelli del corpo del piccolo Mattia Luconi, 8 anni e il salvataggio a Barbara di Simone Bartolucci.

Anche i vigili del fuoco, senza subire perdite, si esposero a grandi rischi per i salvataggi notturni anche con gommoni e sub, tra fiumi esondati, allagamenti, tronchi e ogni tipo di materiale trasportato dall’acqua che travolgeva tutto: "Nelle Marche siano stati sfortunati – ha affermato La Malfa – il terremoto e poi l’alluvione, la magistratura cercherà eventuali responsabilità, il fenomeno qui è stato molto repentino". Il volume, ha sottolineato, ringraziando tutti i vigili del fuoco, è anche una "testimonianza storica di quello che può capitare da un momento all’altro. Ci sono le immagini della tragedia immane nelle Marche, un territorio martoriato, non so cosa altro ci deve capitare. Non dobbiamo dimenticare che può accadare sempre se non apportiamo correzioni ai nostri modelli organizzativi".

Tra le azioni di soccorso, il comandante ha ricordato anche quella alle auto che quella sera avevano l’uscita obbligatoria per Pesaro ma Cantiano era diventato un fiume di acqua e fango; ma anche i soccorsi in strada, con gommoni, a persone che erano rimaste per un soffio con la testa fuori dall’acqua dentro casa. A Pergola, alcune persone si erano rifugiate sul tetto e una signora disabile era bloccata al primo piano, mentre l’acqua aveva portato via la scalinata, i pompieri l’avevano portata via da una finestra.