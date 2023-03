Alluvione, aiuti alle imprese agricole

Un Fondo di Solidarietà per le aziende agricole colpite dalla tragica all’alluvione del 15 settembre scorso. É quanto stabilito dal Ministro all’agricoltura Francesco Lollobrigida che ha accolto la richiesta avanzata dal commissiario straordinario per l’emergenza delle Marche Francesco Acquaroli.

"A rimanere duramente colpite sono state anche molte aziende agricole, le cui strutture e infrastrutture connesse sono state seriamente danneggiate se non addirittura messe fuori uso dall’alluvione - annunciano la coordinatrice di FdI Marche Elena Leonardi e il coordinatore provinciale Massimo Belvederesi -. Il ministro dell’agricoltura Lollobrigida ha deciso di accogliere la proposta del presidente Acquaroli di attivare interventi compensativi dal Fondo di solidarietà per poter ridare la possibilità alle aziende di ritrovare quelle strutture fondamentali alla produzione".

I Comuni interessati dal provvedimento sono 46 e in provincia di Ancona oltre Senigallia, tra le città più colpite, ci sono anche Agugliano, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castellone di Suasa, Castelplanio, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Sassoferrato, Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Staffolo e Trecastelli.

Intanto Senigallia è ancora in attesa di ricevere dalla Regione Marche i fondi, per la propria quota parte, relativi allo stanziamento da parte del Governo di 96 milioni di euro, destinati proprio all’emergenza dell’alluvione del 15 settembre. La scorsa settimana il presidente della Regione Francesco Acquaroli, al termine di un incontro con i sindaci dei comuni colpiti dalla calamità, aveva annunciato l’accreditamento delle somme direttamente sui conti correnti dei Comuni entro questa settimana ma a ieri ancora niente.

Come stabilito con apposito decreto infatto la Regione ha delegato ai comuni il compito di distribuire questi fondi alle famiglie destinarie degli indennizzi per i danni subiti dall’alluvione. In questa prima tranche rientrano le famiglie che hanno presentato il cosiddetto modello B1 con risarcimento massimo a 5 mila euro. Il Comune di Senigallia ha predisposto un apposito ufficio tecnico, pronto a rigirare gli accrediti sui conti dei diretti interessati ma ancora non sa quanto i soldi arriveranno. Mercoledì intanto in Consiglio Comunale è stato approvato il secondo debito fuori bilancio per 416 mila euro, spesi dall’ente per la somma urgenza del post alluvione. Il primo debito fuori bilancio da 5 milioni di euro era stato ratificato a dicembre. Entrambe le somme saranno recuperate dal fondo da 96 milioni di euro.

Giulia Mancinelli