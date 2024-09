Alluvione, ancora frane e anche incidenti. Proteste per la situazione dell’Aspio: "Pulitelo"

E’ partita la conta dei danni del maltempo in Valmusone che continua a creare disagi, come l’incidente di ieri che ha coinvolto una Bmw, uscita dalla strada del Vallone in zona Polverigi per la presenza di una frana con terreno sul manto stradale che non ha permesso al conducente di frenare in tempo. All’Aspio i cittadini affermano: "Chi passa oggi vicino al torrente Aspio vede la devastazione, cioè la vegetazione sradicata, alberi dentro il letto del torrente, argini scarnificati, fango. La richiesta di un consiglio di quartiere straordinario è motivata dal fatto che i residenti dell’Aspio non devono aspettare i biblici tempi della politica. Occorre agire da subito con le ruspe per pulire il torrente". Domani sera intanto si riunirà il neocostituto "Comitato alluvione settembre 2006-2024" che ha invitato cittadini e aziende per parlare dei danni in zona Osimo Stazione. "Ci risiamo, ancora negozi e case allagate in quei 250 metri di strada. Certamente ci sono cose ben più gravi dei danni subiti da quel ristretto numero di cittadini ma se inizialmente un evento simile capitava ogni quinquennio, poi ogni biennio e infine annualmente, ora siamo arrivati ad ogni bimestre", dicono alcuni cittadini. L’assessore alla Viabilità Michela Staffolani rincara la dose su via Sbrozzola rivolgendosi direttamente ai tantissimi che la percorrono ogni giorno: "Forse le transenne non sono un elemento di dissuasione abbastanza forte, magari con qualche multa qualcuno capirà meglio. Sono circa 70 euro se pagate entro 5 giorni. Se trovate la strada chiusa non potete scendere e spostare le transenne. Questo non perché io sono cattiva, o i funzionari del Comune non sanno fare il loro lavoro (come è stato "gentilmente" detto da a uno di loro da un automobilista) ma perché è pericoloso. C’è una frana e la strada a monte potrebbe cedere. Potete concederci qualche altro giorno per ripristinarla? Partite qualche minuto in anticipo perché se, malauguratamente, dovesse succedere qualcosa, poi sono guai". Intanto il Consiglio di quartiere dell’Aspio e di San Biagio: "Ringraziamo gli operai di Osimo Servizi e l’amministrazione comunale per il pronto intervento per una frana in via Mancinelli a San Biagio".