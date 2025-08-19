Alluvione, arriva il via libera per altri tre progetti di recupero

Alluvione del 2022, tre nuovi progetti approvati dalla giunta Ghergo. I nuovi lavori riguarderanno Campodonico (strada del cimitero), Albacina (via delle Aiuole) e Vallina. Questi si aggiungono ad altri tre interventi già approvati e in fase di affidamento: San Donato, frazione Grotte e Argignano.

"I progetti - spiegano dal Comune - prevedono un investimento complessivo di 311mila euro, così suddivisi: 50mila euro per Campodonico, 180mila euro per Vallina e 81mila euro per Albacina. Tutti e tre gli interventi comprendono lavori di regimazione delle acque, pulizia e riprofilatura di cunette e canali di scolo, ripristino della pavimentazione stradale e sistemazione delle scarpate".

"Ogni cantiere avviato nelle nostre frazioni rappresenta un passo concreto verso la messa in sicurezza e la vivibilità del territorio – dichiara il sindaco Daniela Ghergo –. Interventi come questi non solo riparano i danni dell’alluvione, ma rafforzano la capacità della città di prevenire nuove criticità, rispondendo alle esigenze di chi vive nelle aree più colpite".

"Con costanza e dedizione – aggiunge l’assessore alla Rigenerazione Urbana Lorenzo Vergnetta – continua l’attività dell’Amministrazione per ripristinare i luoghi oggetto dell’alluvione del 2022. Con questi ulteriori tre interventi stiamo per completare tutti quelli che non richiedono progettazioni specialistiche, per le quali sarà necessario attendere il completamento dell’iter progettuale. Contiamo di approvare entro la fine di agosto altri tre interventi così da avviare l’iter di realizzazione prima dell’inverno".

Sara Ferreri