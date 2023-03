Alluvione, arrivati i primi 97 milioni di euro

Alluvione, accreditati i primi 96,7 milioni di euro. Acquaroli: "Ora le comunità colpite potranno ripartire". Lo scorso novembre il Consiglio dei Ministri aveva stanziato 400 milioni per i territori alluvionati delle Marche. Una cifra che servirà a tamponare, in parte, i danni provocati dall’alluvione dello scorso 15 settembre. "Sono stati accreditati dal Mef i primi 96,7 milioni destinati a Comuni, famiglie e imprese duramente toccati dalla calamità devastante dello scorso settembre. Si tratta della prima parte dei 400 milioni stanziati dal Governo, che consentiranno la ripartenza di queste comunità colpite. Voglio di nuovo ringraziare il Governo Meloni, e tutte le forze politiche che lo sostengono, per aver compreso la gravità della situazione e per metterci così nelle condizioni di poter dare anche una prima risposta strutturale a una problematica annosa, relativa alla messa in sicurezza di questo territorio particolarmente fragile".

Lo scorso 10 febbraio il Comune aveva dato mandato di liquidare il contributo di autonoma sistemazione per un importo di 201mila euro, contributi di autonoma sistemazione erano stati anticipati anche dal Comune di Trecastelli. "Per quanto mi riguarda sono molto soddisfatto – le parole a caldo del sindaco Massimo Olivetti - aspettavamo e sapevamo che sarebbero arrivati, intanto stiamo preparando la struttura per distribuirli". La distribuzione avverrà in base ai criteri stabiliti: i fondi accreditati serviranno per ristorare per intero i Comuni per le spese sostenute per l’emergenza, erogare ai privati e alle imprese le prime misure di sostegno economico (5mila e 20mila euro).

I fondi serviranno anche per avviare le opere più urgenti per ripristinare i tratti danneggiati delle reti acquedottistiche e fognarie dei Comuni del Pesarese in modo da prevenire criticità igienico sanitarie in vista della stagione estiva e dell’incremento dei residenti e realizzare alcune opere infrastrutturali importanti quali ponti e tratti stradali danneggiati avviandone la progettazione. "Un primo risultato – ha aggiunto il vicecommissario Stefano Babini – che ci spinge a fare di più e meglio, che dimostra che ci sono anche altri modi di affrontare le emergenze. I sostegni economici alle famiglie e alle imprese possono contribuire, anche se al momento sono limitati, per far ripartire una parte dell’economia dei comuni delle aree interne".