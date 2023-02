Alluvione, Brunelli riparte con la gelateria

Dopo lo stop forzato dovuto all’alluvione dello scorso 15 settembre la Gelateria Brunelli di via Carducci riaprirà ad aprile. La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale, nel salotto della spiaggia di velluto si potrà ancora gustare il gelato premiato, anche quest’anno, con i Tre Coni del Gambero Rosso. Un eccellenza nell’eccellenza: in via Carducci hanno già riaperto Nana Piccolo Bistrò, Cavò Lieviti e Distillati entrambi locali che hanno ricevuto numerosi premi e che vanno ad allungare la lista delle eccellenze enogastronomiche senigalliesi. Il 20 febbraio si prepara ad aprire, con un menù tutto nuovo, La Madonnina del Pescatore, un menù ideato dallo chef stellato Moreno Cedroni insieme a Luca Abbadir, executive chef del locale.

Bisognerà attendere fine marzo per la riapertura del ristorante Tre Stelle Michelin Uliassi. Ed è proprio sull’enogastronomia che si punta anche in vista della prossima stagione estiva, con eventi ad hoc per attirare turisti e per allietare il palato dei tanti che sceglieranno la spiaggia di velluto per trascorrere le vacanze. Intanto fino a domenica è di scena ‘Senigallia Love’, l’allestimento in piazzale della Libertà, con tanto di cuori sul pontile della Rotonda a Mare e in piazza Roma, dov’è possibile scattarsi un selfie dentro un cuore luminoso.