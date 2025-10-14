Alluvione, chiesti decine di milioni di euro di danni

Un risarcimento danni pari a diverse decine di milioni di euro e in causa sono stati chiamati anche la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune di Serra de’ Conti, il Consorzio di Bonifica Marche e due società partecipate del consorzio, la Bonifica Marche Service Srl e la Bonifica Marche Engineering Srl. A citarli come responsabili civili sono stati i danneggiati e i parenti delle vittime dell’alluvione di settembre 2022, l’ondata di maltempo colpì le Marche con l’esondazione dei fiumi Misa e Nevola, causando la morte di 13 persone tra cui un bambino di 8 anni, Mattia Luconi, di Barbara. La richiesta, che porterebbe enti e consorzio a rispondere in solido al pari degli imputati (e a risarcire dunque gli eredi dei morti e tutte le persone fisiche e le attività danneggiate), nel processo che potrebbe aprirsi a carico di 22 persone, è stata accolta ieri dalla giudice Jolanda Di Rosa del tribunale di L’Aquila. Nella prossima udienza, quella fissata per il 3 febbraio prossimo, enti e consorzio potranno opporsi e chiedere di essere esclusi qualora non si ritengano responsabili civili per i fatti accaduti. Il procedimento è ancora fermo all’udienza preliminare dove sempre ieri sono state ammesse otre 250 costituzioni di parti civili che chiedono complessivamente un risarcimento che si aggira su diverse decine di milioni di euro.

Tra le parti ammesse c’è anche quella del papà del piccolo Mattia, Tiziano Luconi. Tra i 22 indagati che rischiano un processo ci sono funzionari e tecnici della Regione Marche, della Provincia di Ancona, del Consorzio di Bonifica Marche e del Comune di Serra de’ Conti. I reati contestati sono, a vario titolo, cooperazione in inondazione colposa, lesioni gravi e omicidio colposo plurimo.

La Procura aquilana contesta a 22 indagati omissioni, negligenze e violazioni di norme negli interventi di manutenzione e gestione degli alvei dei fiumi, in particolare la mancata rimozione di piante e alberi, e la realizzazione del Ponte 2 Giugno, a Senigallia, non a norma.

L’alluvione risale al 15 settembre del 2022, devastò 2.500 ettari di terreni, aziende e abitazioni tra Senigallia e il suo hinterland, colpendo nove comuni. Gli avvocati di alcune parte civili costituite, i legali Simeone Sardella e Corrado Canafoglia, confidano ora "in un rapido iter giudiziario che porti ad accertare le responsabilità". Tra le parti civile costituite c’è anche la Società italiana di Geologia Ambientale.

Marina Verdenelli