Alluvione, comitati in piazza contro i ritardi

Alluvione, la messa in sicurezza del fiume resta un miraggio e i Comitati si danno appuntamento sabato a Pianello dei Ostra. Lo scorso 3 maggio, a nove anni di distanza dalla tragica alluvione che mise in ginocchio la zona sud della spiaggia di velluto, la città è rimasta ventiquatt’ore col fiato sospeso per una nuova allerta idrogeologica, l’ennesima degli ultimi mesi. Tra chi è stato costretto ad abbassare le serrande per sempre, chi si è rialzato a fatica e le famiglie alluvionate ancora alle prese con burocrazia e rimborsi, il meteo annuncia un’altra settimana all’insegna delle piogge.

Sabato alle 15,30, a Pianello di Ostra nel piazzale antistante il ponte sul Misa saranno i comitati degli alluvionati a far sentire la loro voce. Due i punti su cui il Comitato 15 Settembre Alluvione del Misa e del Nevola, per conto di tutti i comitati, accenderà i riflettori sulla messa in sicurezza: "I comitati chiedono un coordinamento unico (Commissario ad Acta come per le altre emergenze nazionali) sia per gli interventi di massima urgenza che per quelli di messa in sicurezza (in corso di progettazione) oltre alla garanzia della istituzione di un ufficio preposto per la futura, costante manutenzione degli alvei" spiega il Comitato. L’altro tema caldo è quello legato agli Indennizzi: "Chiediamo rimborsi al 100% (come per il terremoto) e snellimento delle pratiche di ristoro. Dopo otto mesi non sono stati assegnati neanche quelli stanziati per la prima urgenza, con fondi disponibili ma bloccati da amministrazione (tutte) impreparate e da norme farraginose. Attuare, quanto prima, l’entrata in vigore del Superbonus per permettere agli alluvionati la ricostruzione".

Già da tempo il comitato incalza che per risolvere alcune problematiche occorre un unico progetto: "Approfittare dell’attuale momento di sensibilizzazione e di stanziamenti mirati messi in campo dallo Stato verso il problema siccità, indirizzando la progettazione in corso, realizzando non solo vasche di laminazione ma veri e propri contenitori che ricevano l’acqua in eccesso e la rilascino nei periodi di siccità" concludono. Una vallata che chiede a gran voce una soluzione per dormire sonni tranquilli, ma anche per evitare disastri e la regressione del tessuto imprenditoriale dell’intera vallata. Intanto sui social non si placa la polemica legata alla ‘barra’ di sassi che si è formata all’imboccatura del porto canale.