Alluvione, così Pianello prova a rinascere

di Pierfrancesco Curzi

Pianello d’Ostra sta tornando a vivere. A quasi cinque mesi dalla tragedia dell’alluvione, buone notizie sul fronte commerciale, ma soprattutto sociale. Oggi giornata di grandi inaugurazioni. Alle 8,30, alla presenza delle autorità, taglio del nastro del nuovo supermercato Coal, nel cuore della parte vecchia della frazione. Ci sarà anche la sindaca di Ostra, Federica Fanesi: "Non posso mancare, è troppo importante per la comunità" ha detto la sindaca eletta nel 2019. Nel pomeriggio poi toccherà alla nuova sede del bar Gatto Nero Gatto Bianco: uno spostamento di poche centinaia di metri, da una sponda all’altra del fiume Misa e dal ponte cittadino. Di fatto all’appello manca soltanto una riapertura importante e attesa da tutta la cittadinanza di Pianello: l’ufficio postale. Anche su questo fronte qualcosa si muove e la sensazione è molto positiva. La sede si trova al piano terra del palazzo di Pianello vecchia che ha pagato il prezzo più alto in termini di vite. Tre residenti quella tragica sera del 15 settembre morirono dentro il garage dell’edificio, sorpresi dall’ondata di piena del Misa che non lasciò loro scampo: Giuseppe e Andrea Tisba, padre e figlio, e Diego Chiappetti. L’ufficio postale ha subìto danni a causa dell’acqua, ma nelle scorse settimane una ditta ha iniziato i lavori. Stando ai residenti del posto sembra che la filiale di Poste Italiane possa essere riattivata a Pasqua. Nel frattempo i dipendenti sono stati spostati nella sede centrale di Ostra dove si devono rivolgere gli stessi residenti della frazione in attesa della riapertura.

Nel frattempo vanno avanti i lavori di messa in sicurezza dell’alveo del fiume: "Pochi giorni fa, quando è caduta tanta pioggia, c’è stata un po’ di ansia, ma adesso il greto del fiume è stato pulito, non ci sono detriti – racconta un residente di Pianello vecchia – Il pericolo però resta sempre dietro l’angolo. Ci sono ancora molti lavori da fare. Se non fosse stato per la giunta comunale di Ostra avremmo ancora il fiume a rischio esondazione. La buona notizia? Alcuni residenti delle case di Pianello vecchia, quelle lungo il corso del fiume travolte da acqua e fango, stanno pensando di tornare. La frazione di Pianello di Ostra non è morta".