Alluvione, dopo due anni in 30 fuori dalle case

A distanza di oltre 18 mesi dall’alluvione che colpì la spiaggia di velluto e numerosi comuni delle vallate dei fiumi Misa, Nevola e Cesano, causando 13 vittime, sono ancora una trentina i residenti che risultano sfollati.

Persone per lo più fragili o anziane che si ritrovano con l’abitazione ancora completamente o parzialmente inagibile, ma soprattutto che non hanno i mezzi per avviare i lavori di ripristino e tornare quindi alla normalità.

I cittadini senigalliesi che dall’inizio della fase emergenziale a oggi si trovano ancora fuori dalle proprie abitazioni sono attualmente ospitati presso una struttura ricettiva e alcune realtà socio assistenziali del territorio.

La maggior parte di loro si trova all’hotel Le Querce di via Umberto Giordano, poi, a seguire, alla fondazione Città di Senigallia di via del Seminario, alla fondazione Marulli di Ostra Vetere e a Villa Leandra a Serra dè Conti. Sono tutte strutture che si occupano dell’accoglienza ma anche della ristorazione delle persone alluvionate.

A tal proposito il Comune di Senigallia ha impegnato un’ulteriore somma di 450mila euro per rifondere le strutture individuate delle spese legate all’emergenza alluvione (lo stato di emergenza è prorogato al prossimo 15 settembre).

Di questi, ben 265mila euro andranno all’hotel Le Querce; 130mila euro alla fondazione Città di Senigallia; 16mila alla Marulli e 11mila a Villa Leandra, per compensare le quote in base al numero di cittadini che vengono ospitati.

È l’ennesimo anticipo di spesa che il Comune poi rendiconterà alla struttura commissariale della Regione Marche che si attiverà poi per il rimborso tramite i fondi stanziati dal governo per gestire l’emergenza alluvione da cui ancora la città fatica a uscire. Una spesa ingente mentre le case restano inagibili.