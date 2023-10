Alluvione e imprese: il 18% attende i fondi

Alluvione, il report di Confartigianato: "Su 5658 imprese, 444 sono quelle danneggiate dall’alluvione e i danni ammontano a 67 milioni di euro".

Stando ai dati raccolti dall’associazione di categoria, il 46% delle imprese ha ricevuto il contributo richiesto, il 15% lo ha ricevuto in parte, il 19% non l’ha ricevuto, mentre il 20% non lo ha richiesto.

L’85% presenterà l’ulteriore richiesta di contributo, ma il 45% ha difficoltà a reperire il tecnico che rediga l’asseverazione tecnica necessaria per poter presentare la domanda.

Buone notizie arrivano dai 55 giorni successivi alla data di conferma della proroga (31 dicembre), tempo che servirà per l’istruttoria delle stesse. "Per quanto riguarda lo stato degli interventi, sono stati in grande parte già completati i lavori di pulizia e ripristino degli alvei dei fiumi Misa, Nevola e Cesano e in arrivo ci sono – ha spiegato il vice commissario ingegner Stefano Babini - 300mila euro per il ponte del ‘Vallone’, a Ostra, mentre sono in corso gli interventi di rifacimento del Ponte Garibaldi di Senigallia e del Ponte del Coppetto di Ostra".

La messa in sicurezza del territorio è, oltre ai risarcimenti, la priorità per la Regione: "Fondamentale è mettere in campo strategie per mitigare il rischio idrogeologico nel più breve tempo possibile e dare così tranquillità a chi vive e lavora in queste zone. Un cambio di passo rispetto al passato c’è stato con lo stanziamento subito dopo l’alluvione, dei 400 milioni di euro da parte del Governo" - ha spiegato Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche – Intanto in città proseguono i lavori di escavo del fiume Misa, mentre la demolizione del ponte Garibaldi potrebbe avvenire già nella prossima settimana.