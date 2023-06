Alluvione e incubo emergenza Torna la mega esercitazione

Dal 6 al 9 giugno si svolgerà l’esercitazione europea di Protezione Civile ‘Modex Arcevia 2023’. "É un evento di grande complessità organizzativa – ha sottolineato l’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi – che coinvolge non solo Arcevia ma anche moltissime infrastrutture nodali del nostro territorio e conferma il ruolo di primo piano della nostra Protezione civile nell’allestimento, accoglienza e logistica in scenari calamitosi e naturalmente tutto ciò ci inorgoglisce".

Per la seconda volta ad Arcevia e per la seconda volta in Italia "questo tipo di esercitazione è anche all’insegna della forte collaborazione tra Enti istituzionali chiamati a dare risposte emergenziali, come sta accadendo nella vicina Emilia Romagna a cui va il mio senso di piena solidarietà. Sono sicuro che saremo all’altezza della nostra tradizione in questo settore e che i risultati potranno contribuire alla elaborazione di protocolli europei comuni".

"Un particolare ringraziamento – conclude Aguzzi – a tutti i volontari che si prodigheranno in questi 4 giorni per l’ottima riuscita dell’evento".