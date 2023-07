Alluvione e lavori, arriva il ministro Musumeci

Alluvione, mercoledì arriva il Ministro della Protezione Civile Sebastiano Musumeci. Era stato il governatore Francesco Acquaroli ad annunciare un incontro con i Comitati per avviare un lavoro in sinergia. Intanto si continua a lavorare per aprire le vasche di laminazione, ma quello che i Comitati nati dopo l’alluvione del 15 settembre 2022 chiedono è la manutenzione ordinaria, che "necessita di un progetto continuativo". Giovedì è stata aperto il ponte ciclopedonale che andrà a sostituire, fino alla ricostruzione, il ponte Garibaldi inagibile dal giorno dell’alluvione.

Si va avanti anche con l’escavo del tratto di fiume compreso tra i due ponti per rimuovere i sedimenti e ‘proteggere’ così il centro storico aumentando la capacità di portata di quel tratto. Per accelerare gli interventi la Regione ha emesso il 23 giugno scorso l’ordinanza l’ordinanza 1011 che consente di intervenire, direttamente, a livello strutturale sulle situazioni più gravi dei rischi residui causati dall’alluvione.

Sarà quindi possibile gestire le opere strutturali per la messa in sicurezza del territorio colpito in maniera diretta e con piani approvati direttamente dalla Regione. Inoltre sarà possibile provvedere alle procedure di risarcimento dei danni subiti alle abitazioni e alle imprese. La volontà da parte degli Enti c’è, a dimostrarlo l’impegno nell’organizzare tavoli tecnici per cercare di proseguire con la manutenzione, già effettuata in alcuni tratti, ma anche di avviare altri interventi. Con il Ministro si parlerà anche di risarcimenti, altro fronte caldo sul territorio, soprattutto nell’hinterland dove le imprese si sono rialzate con le proprie forze ma restano in attesa di ristori.

I privati hanno invece tempo fino al 31 luglio per presentare la richiesta, attraverso l’apposita piattaforma, per ottenere il contributo di 5mila euro previsto per chi ha subito danni dall’alluvione. Sulla spiaggia di velluto è ormai ansia da allerta meteo dove sono ormai praticamente tutte le zone a ridosso del centro storico che potrebbero essere colpite da un’eventuale esondazione. Nella lista nera del Misa anche il centro storico e i locali del lungomare in prossimità del porto. Ma in città c’è ottimismo e soprattutto speranza di lasciarsi alle spalle l’alluvione e tutto quanto ne è conseguito, ma restano le vittime, 13, troppe. Garantire sonni tranquilli ai senigalliesi è ormai una priorità, l’auspicio è che diventi presto una realtà.