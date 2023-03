Alluvione e lavori: la ruspa affonda nel fiume

Non è finzione, purtroppo, ma pura realtà. Qualche cittadino di passaggio ha definito la situazione "stucchevole", altri hanno sentenziato: "Le comiche". A cosa ci riferiamo? Alla ruspa che stava lavorando per ripristinare gli argini tra Borgo Passera e Borgo Bicchia, le due frazioni alle porte di Senigallia. Niente di strano, verrebbe da dire. Anzi, ben venga per questi interventi. Se non fosse che la detta ruspa sia sprofondata nel fiume, sepolta tra acqua e fango. E fino al tardo pomeriggio di ieri, tutti i tentativi di "ripescarla" sono andati a vuoto, vista la complessità per gli altri mezzi, assai più ingombranti, di raggiungere quel posto.

Siamo all’altezza del chilometro 6 del Misa, in prossimità della rottura arginale in occasione della drammatica alluvione del 15 settembre scorso. Nell’area in cui, anche attraverso il Carlino, alcuni cittadini riuniti nel Comitato ‘Tra i due fiumi’ avevano denunciato nei giorni scorsi la presenza di tappi artificiali (ghiaia, argilla, terra e altri materiali sedimentati da anni) interni all’alveo del fiume e che, di fatto, impediscono all’acqua di defluire verso valle regolarmente. E nell’area in cui, appunto, gli argini sono fragili come il burro, sprofondano al primo temporale anche perché "appesantiti" dalle parate di vegetazione e pressoché assenti per un lungo tratto di oltre 200 metri.

In pratica quei punti più critici, o perlomeno più sensibili, dove il fiume è già esondato trovando campo libero per raggiungere il centro città. Pochi giorni fa, stando alle nostre ricostruzioni nella giornata di lunedì, gli operai della ditta proprietaria della ruspa si sono avvicinati al fiume, iniziando le operazioni di consolidamento. Effettivamente sono riusciti a compiere dei primi interventi tampone - prendere della terra e trasferirla sugli argini per rafforzarli – sotto il coordinamento delle Istituzioni preposte. Non è ancora chiaro quando la ruspa sia affondata nel fiume, ma è fin troppo limpido quando accaduto: il terreno ha ceduto ed il mezzo è rimasto adagiato sul "letto" del Misa.

Soltanto il braccio meccanico fuori dal pelo dell’acqua, mentre la cabina del tutto sommersa. Una bella gatta da pelare per i macchinisti che, si diceva fino al tardo pomeriggio di ieri, le hanno provate tutte per tirar fuori la ruspa dal fiume sfruttando altri macchinari di più grande dimensione, non semplici da portare fin lì. Quando scriviamo non è noto se la pesca della ruspa sia andata a buon fine. Ci auguriamo di sì, anche per consentire la ripartenza del cantiere.

Giacomo Giampieri