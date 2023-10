Alluvione e sicurezza dei fiumi: altri fondi

Si è svolta ieri a Palazzetto Baviera un incontro organizzato da Confartigianato per aggiornare le imprese del territorio che il 15 settembre 2022 è stato messo in ginocchio dall’alluvione. "In bilancio altri 7 milioni per la messa in sicurezza del fiume". Presente anche il Comitato Territoriale di Senigallia, e alcuni sindaci del territorio. A relazionare per primo è stato il vice commissario ingegner Stefano Babini che ha fatto il punto sui lavori in corso e sui rimborsi. Quasi terminata l’erogazione dei 5mila euro da parte del Comune di Senigallia, mentre resta ancora da erogare per alcune imprese il risarcimento di 20mila euro destinato alle imprese.

Riguardo alle istruttori dei risarcimenti, confermata la proroga al 31 dicembre. "Il 31 ottobre sarà il termine per la consegna delle domande, mentre gli altri successivi 55 giorni serviranno per l’esame delle stesse" ha spiegato Babini.

Riguardo alla spiaggia di velluto si è parlato dei due temi caldi: l’escavo del fiume Misa ancora in corso, ma si resta in attesa di capire se i sedimenti rimossi, per lo più sabbia, potranno essere usati, una volta vagliati, per il ripascimento. Questo significherebbe poter limitare le spese, vista anche la limitata distanza da percorrere. Individuati, anche se non ancora ufficializzati, anche altri siti dove poter sistemare il materiale rimosso dal fiume per ampliarne la portata e rendere così più sicura la città nel tratto centrale e limitare problemi in caso di piena.

Buone notizie sono arrivate sul fronte del ponte del Vallone per cui sarebbero pronti 300mila euro e i lavori dovrebbero partire a breve. Per questo, come già annunciato in precedenza, dovrebbe essere sufficiente una riparazione che consentirà di risparmiare tempo e fondi per ridare al più presto un servizio alla popolazione.

A giorni sarà rimosso il cavo e si potrà poi procedere alla demolizione del ponte Garibaldi per cui la progettazione è in fase di studio avanzata. Delle 5 mila 658 imprese presenti sul territorio, quelle colpite sono 444, di cui 321 a Senigallia e 95 ad Ostra. Il Presidente Acquaroli ha chiuso l’incontro assicurando il cambio di passo, riguardo agli stanziamenti già annunciato di Governo (400 milioni) e Comunità Europea (20 milioni), per fare in modo che le imprese restino sul territorio. Oltre ai 21 milioni già stanziati dalla Regione Marche, in bilancio ne sono previsti altri 7 da utilizzare anch’essi per la messa in sicurezza dei fiumi, tra questi è compreso anche il fiume Cesano.