Alluvione e sicurezza idraulica "Le opere da realizzare subito"

Alluvione, riunione operativa sulle opere da realizzare prioritariamente. Si è svolta ieri, negli uffici dell’assessorato alla Protezione Civile, una riunione sulle opere da realizzare nelle zone che colpite dall’alluvione del 15 settembre. Alla presenza dell’assessore Stefano Aguzzi, del direttore del Dipartimento regionale di Protezione Civile Stefano Stefoni e del vice commissario all’alluvione Stefano Babini, si è fatto il punto sulla prospettiva futura di quei luoghi in cui va organizzata una ricostruzione funzionale. "Il problema della sicurezza idraulica della valle del Misa – dichiara Aguzzi – è complesso e può essere gestito solo dosando gli interventi di somma urgenza e quelli strutturali e definitivi". "È importante fare in modo che l’acqua non raggiunga tutta insieme l’ultimo tratto del Misa – spiega –, che non potrebbe contenerla, e che allo stesso tempo non danneggi ancora le aree interne colpite il 15 settembre". La soluzione, come è emerso dalla riunione, è quella di laminare le piene a monte di Senigallia, facendo in modo che l’acqua possa allagare alcune aree in modo controllato, e defluire a valle in un tempo più lungo. "Ad oggi – dice Aguzzi – ci si sta concentrando su vasche di espansione già previste nel 2016 come quella di Bettolelle che sarà terminata entro l’anno. Con gli 8 milioni e mezzo della Regione si è avviata la progettazione di vasche di contenimento a Monte di Passo Ripe sul Fiume Nevola e a Monte di Pianello di Ostra sul Fiume Misa". A Senigallia sarà posizionata di fianco al ponte Garibaldi entro maggio la passerella pedonale. Poi sarà abbattuto e ricostruito il ponte Garibaldi.