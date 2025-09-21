Alluvione e sicurezza: progetti per tre frazioni

A un anno esatto dall’alluvione che devastò la vallata dell’Aspio e del Musone il 18 e 19 settembre dell’anno scorso, per cui è in corso la liquidazione dei ristori, il Comune di Osimo sta prendendo provvedimenti a lungo termine in tema di rischio idrogeologico, uno spauracchio che fa tremare privati e aziende con l’arrivo della stagione più fredda e piovosa, ormai alle porte.

La giunta comunale ha approvato la partecipazione del Comune di Osimo ad un bando del Ministero dell’Interno del luglio scorso per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e territorio per le annualità 2026, 2027 e 2028.

"Per un Comune come Osimo sopra i 25mila abitanti è possibile richiedere un contributo per una o più opere fino ad un massimo di 5 milioni di euro. La richiesta deve essere riferita ad opere pubbliche inserite già nel Documento unico di programmazione che rientrino nello strumento urbanistico comunale vigente – dice la sindaca Michela Glorio -. Abbiamo quindi deciso di inserire interventi specifici di difesa del suolo per la mitigazione del rischio idrogeologico attraverso politiche di riduzione del consumo di suolo".

I progetti, già inseriti nella Missione 9 del Dup (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), prevedono la messa in sicurezza del centro abitato di tre frazioni: San Biagio, Osimo Stazione e Casenuove, i più colpiti oltretutto dalle conseguenze di eventi alluvionali importanti.

Tutte e tre infatti, pur in maniera differente, sono state colpite in passato da bombe d’acqua che hanno provocato danni ingenti. "Si tratta di interventi ai sottoservizi, in particolare alla rete fognaria, che ad esempio a Osimo Stazione da anni si attende di rinnovare e ampliare per reggere al meglio le eventuali piogge torrenziali che, nella zona a valle della frazione, creano sempre molti disagi con rischi di pericolosi allagamenti".

Per l’intervento di San Biagio è stato inviato un elaborato tecnico che prevede una spesa di un milione e 700mila euro euro, per Osimo Stazione di un milione e 900mila euro e per Casenuove di un milione e 400mila, per un totale appunto di 5 milioni che è il massimo di contributo ammissibile a bando.

"L’amministrazione è comunque pronta a fare la sua parte – conclude la sindaca – qualora il Ministero concedesse un contributo parziale per le tre opere pubbliche, che sono ritenute di prioritaria importanza", specifica la sindaca. Non è infatti assicurato che il Ministero provveda a coprire l’intera spesa del progetto complessivo.

