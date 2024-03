Alluvione, ecco i ristori per imprese e privati

Alluvione, avviata l’erogazione dei ristori per privati e imprese. Il primo decreto di pagamento emesso è relativo ad alcune richieste provenienti dal Comune di Ostra, per un importo di poco superiore ai 400mila euro, riferiti alle istanze istruite a oggi dal Comune e verificate dalla Struttura commissariale.

"Si avvia la seconda fase di erogazione dei ristori, per coloro che hanno subito danni più ingenti a causa dell’alluvione del 2022 - spiega il presidente della Regione e commissario all’emergenza, Francesco Acquaroli -. Una risposta che arriva grazie ai fondi stanziati tempestivamente dal Governo che ci hanno permesso di affrontare la prima emergenza, i ristori per famiglie e imprese e soprattutto il piano delle opere strutturali per la messa in sicurezza del territorio. Con il vicecommissario Babini abbiamo lavorato per avviare l’erogazione dei ristori quando sono ancora aperte le istanze per farne richiesta. È un processo che coinvolge in sinergia cittadini e imprese, enti locali e Struttura commissariale e regionale, con l’obiettivo di restituire sicurezza e prospettive al territorio già in passato colpito da altre alluvioni".

La procedura prevede che siano i Comuni a completare l’istruttoria di propria competenza, a fronte delle richieste presentate dai privati, e che dopo le opportune verifiche la Struttura commissariale eroghi le somme agli stessi Comuni che provvederanno a liquidarle a cittadini ed imprese. I prossimi decreti seguiranno non appena i Comuni completeranno l’istruttoria delle istanze di propria competenza, precisando che potrà essere effettuata anche per stralci e non necessariamente in unica soluzione per tutte le richieste pervenute. Poiché molti cittadini e imprese avevano completato in anticipo le richieste, la Regione ha ritenuto di procedere al pagamento dei ristori per le istanze presentate e istruite, avendo accantonato le somme, che derivano dai 400 milioni stanziati dal Governo nazionale, necessarie a coprire i fabbisogni previsti dalle prime valutazioni fornite nell’immediatezza dell’emergenza.

"Per rendere possibile l’avvio dei lavori di sistemazione degli immobili danneggiati - dice il vicecommissario Stefano Babini - abbiamo emanato un decreto con i criteri per l’erogazione dei ristori, che prevede un’anticipazione e pagamenti intermedi e finali in relazione all’importo, in modo che oltre al pagamento delle opere completate e rendicontate, possano essere risolti i problemi di liquidità dei soggetti che non erano stati in grado di iniziarle".