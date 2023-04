Alluvione, ecco la piattaforma: via ai rimborsi

Alluvione aperta la piattaforma per i risarcimenti, c’è tempo fino al 31 luglio. A sette mesi dal tragico evento che ha messo in ginocchio la spiaggia di velluto, gli alluvionati che hanno compilato il modulo B1, potranno finalmente ricevere un contributo di 5mila euro. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso dello Spid o della Carta d’Identità Elettronica: si potrà accedere direttamente alla piattaforma dal link: https:comunedisenigallia.elixforms.itrwe2module_preview.jsp?Module_Tag=Scheda_B1 oppure tramite il sito web istituzionale www.comune.senigallia.an.it – sezione Servizi online area "Emergenza Alluvione" dove sono riportate tutte le info, mail di contatto, telefono e link per avviare il modulo online della richiesta di liquidazione.

Per ottenere la liquidazione bisognerà rispondere a determinati criteri: nel caso in cui i lavori o gli acquisti fino a 5mila euro fossero stati già effettuati, sarà sufficiente allegare i documenti di spesa regolarmente quietanzati. Nel caso in cui i lavori o gli acquisti non fossero stati fatti, ma si è prossimi a farli, sarà necessario produrre un preventivo di spesa e sottoscrivere l’impegno a depositare sulla piattaforma entro 45 giorni dall’erogazione dell’acconto, i documenti di spesa regolarmente quietanzati. Nel caso in cui i lavori o gli acquisti non siano di prossima realizzazione, il richiedente potrà avanzare la richiesta successivamente (fino al 31 luglio 2023), quando cioè sarà in condizione di essere prossimo al loro inizio. Da quel momento verrà erogata la somma richiesta ed avrà 45 giorni per produrre i documenti di spesa regolarmente quietanzati.

La piattaforma dispone di ‘Ho bisogno di aiuto’, dove si potranno avere risposte a dubbi. Per richieste di chiarimenti inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] oppure telefonare allo 0716629491 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. Inoltre, l’importo dell’acconto che potrà essere anticipato per i privati sarà pari a un massimo di 5mila euro per ogni richiedente. Per chi invece avesse richiesto sul B1 una somma inferiore ad euro 5mila euro verrà, dopo l’esito positivo dei controlli, liquidata come massimo, la somma indicata nel modello B1 già presentato. Contributi agognati dagli alluvionati che finalmente potranno ottenere un risarcimento dopo quello già liquidato a molti dalla Caritas nelle settimane successive all’alluvione.