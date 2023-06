Alluvione, ecco le "passeggiate di accertamento"

Alluvione, domani alle 17 dal parcheggio del centro sociale di Bettolelle al via la passeggiata di accertamento popolare sulle condizioni delle vasche di espansione di Brugnetto e dello stato di avanzamento dei lavori. "Il progetto e le sue criticità, le arginature, i punti di rottura, la ‘pulizia’ dell’alveo, la condizione dei terreni agricoli e degli immobili – spiegano gli organizzatori –. I rappresentanti del Comitato di Brugnetto e tecnici guideranno l’escursione e illustreranno le varie criticità dell’opera. Si consigliano scarpe comode e "infangabili".

Quella di domenica sarà la prima di una serie di iniziative messe in piedi dai comitati per sensibilizzare, ma anche per monitorare l’andamento delle opera di mitigazione.

"Non sono ancora state fissate le date, ma nelle prossime settimane promuoveremo altre passeggiate di accertamento popolare per verificare l’asta fluviale in città, i ponti e la foce, ma anche le aree alluvionate di Pianello di Ostra e le opere di ripristino". Intanto è stata rinviata l’apertura della passerella ciclopedonale allestita a poca distanza dal ponte Garibaldi: il taglio del nastro dovrebbe avvenire il 29 giugno. L’auspicio degli Amministratori era quello di avere la passerella aperta per l’evento di ieri e questa sera in piazza Garibaldi dove sono attese quasi 5 mila persone.