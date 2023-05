Alluvione Emilia Romagna, la poliziotta salva un bimbo: boom di commenti sotto la foto

Senigallia, 19 maggio 2023 – “Un bimbo salvo, tra le braccia della poliziotta del #RepartoMobile, arrivato per dare assistenza ai cittadini in #EmiliaRomagna. Un'immagine che ci dona speranza, con l'augurio di poter tornare presto a vivere le giornate con serenità. #essercisempre”.

La foto della poliziotta nel post della Polizia di Stato (Fonte Facebook)

Recita così un post della pagina Facebook della Polizia di Stato, che pubblica anche la foto di una poliziotta di Senigallia con in braccio un bambino piccolo in una delle zone colpite dall’emergenza maltempo e dall’alluvione in Emilia Romagna.

Una foto che si fa simbolo di questi giorni difficili e che ha fatto scaturire centinaia di commenti positivi e pieni di speranza. “Grazie per tutto ciò che fate sempre oggi ancor di più!”, scrive una donna sotto la foto. “Vicinanza al popolo dell'Emilia Romagna e cordoglio per le vittime. Grazie alla Protezione civile, alle Forze dell'ordine e a tutti i volontari che si sono attivati per esprimere, concretamente, la loro solidarietà”, commenta un altro. Tanti insomma i messaggi per complimentarsi per il lavoro con solo della polizia e della protezione civile, ma anche dei tanti volontari che danno una mano a chi ha avuto più sfortuna.

Forte la gratitudine e la vicinanza, ma anche l’emozione nel vedere che nonostante la tragedia la solidarietà è sempre forte. “Davvero emozionante complimenti spero si risolvi al più presto questa disgrazia”. “Siete delle persone speciali”. “Fantastici Angeli, Grazie per esserci sempre buona serata a tutti”.