Alluvione, fossi a rischio "Bisogna subito pulire"

Alluvione, il Pd deposita un’interrogazione su fosso Sant’Angelo. "Tra gli accadimenti più rilevanti a livello locale, invece, c’è da sottolineare come i problemi maggiori, questa volta, siano stati creati dal reticolo idrico secondario (c.d. fossi). Le questioni più rilevanti hanno riguardato i residenti del Ciarnin (Via Galvani ma non solo), Saline in Via Rovereto e Via Cavalieri di Vittorio Veneto, SS16 al Cesano, più altre come Via Cilea, Cesanella, ex Prg (Via Ciucci, Via Trieste) – scrive il Pd –. È necessario che quelle zone vengano immediatamente sgomberate dai rifiuti e ripulite, con passaggi anche giornalieri se necessario. Tra le maggiori criticità, è importante segnalare la situazione di Fosso Sant’Angelo. Bisogna capire chi doveva dare disposizione di controllare eo intervenire per rimuovere i detriti o alzare le grate del fosso durante la mattinata di martedì, perchè ciò non sia avvenuto e quali sono le eventuali responsabilità politiche di quanto accaduto in Via Cav.di Vittorio Veneto, via Rovereto, via Trieste e via Ciucci. Attendiamo risposta, possibilmente senza giri di parole o responsabilità che risalgono a 20 anni fa". La Giunta intanto ha già dato mandato per effettuare controlli sul fosso e provvedere in breve tempo ad una soluzione che scongiuri ulteriori allagamenti.