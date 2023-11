Alluvione, gli sviluppi dell’inchiesta: "Mi sono messo a correre sul ponte con la torcia del cellulare accesa"

"Eravamo senza notizie quando da casa mia, vicino al fiume, ho sentito un forte rumore. L’illuminazione pubblica ha cominciato a spegnersi quindi correndo mi sono messo sul ponte a segnalare io di persona agli automobilisti, con la torcia del cellulare. Ho attivato subito il Coc. E’ stata una situazione improvvisa, drammatica, un dispiacere immenso".

Così il sindaco di Trecastelli, Marco Sebastianelli, commenta l’avviso di garanzia che gli è arrivato dalla procura de L’Aquila per l’alluvione che ha colpito la provincia di Ancona e quella di Pesaro e Urbino il 15 settembre del 2022. Acqua e fango spazzarono via ponti e argini dei fiumi Misa e Nevola, lasciando una devastazione senza precedenti e procurando la morte di 13 persone. Una delle vittime, Maria Luisa Sereni, 80 anni, era proprio di Trecastelli. Sebastianelli è tra i sei sindaci di due vallate indagati per il reato di cooperazione in omicidio colposo plurimo ancora tutto da dimostrare.

L’indagine è finita in Abruzzo perché tra i danneggiati di questa alluvione c’è un magistrato che lavora al tribunale di Ancona quindi la procura dorica non poteva occuparsene.

Ai sindaci viene contestata la mancata informazione ai cittadini sui rischi idrogeologici del loro territorio che ricade in area a rischio. Non ci sarebbe stata né per l’allertamento (quando l’alluvione era già in atto) né per l’informazione generale (quando ancora l’alluvione non c’è ma può verificarsi).

Alla popolazione non sarebbe mai pervenuta una spiegazione su come comportarsi in caso di alluvione, consigli come quello di non uscire di casa, di spostarsi sui piani alti dell’abitazione e di non portarsi nei garage a spostare le auto. I piani di protezione civile non erano aggiornati. Trecastelli non avrebbe avuto nessun sistema per avvisare la popolazione, anche con un semplice sms sui cellulari.

"La posizione del sindaco verrà presto chiarita – dice l’avvocato Marina Magistrelli, difensore di Sebastianelli – perché non è responsabile dei fatti. A tutti gli indagati, oltre ai sindaci ci sono due funzionari dei vigili del fuco, e altre sei persone tra protezione civile, regionale e addetti al sistema integrato di emergenza, è stato notificato l’invito a presentarsi per essere interrogati dai carabinieri forestali che hanno condotto le indagini insieme al nucleo investigativo. Si inizierà dal 13 novembre per concludere gli interrogatori il 23 novembre.

Saranno sentiti a loro garanzia prima che la procura chiuda le indagini.

Per qualcuno la posizione potrebbe essere rivista. Il temporale eccezionale che si è abbattuto sul territorio delle due province, definito auto-rigenerante, era iniziato già tre ore prima che, alle 22, si attivasse la centrale regionale della Soup, la sala operativa unificata permanente presidiata h24.