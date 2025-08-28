Alluvione, Glorio: "Troppe poche domande"

Sono ancora troppo poche le domande con autocertificazione per le richieste di ristori per i danni causati dall’alluvione del 18 e 19 settembre dell’anno scorso ricevute fino a oggi dal Comune di Osimo. E i tempi utili stanno per scadere.

La sindaca Michela Glorio, tramite un video diffuso anche sui social per raggiungere quanti più osimani possibile, ricorda che c’è tempo fino ai primi giorni di settembre per depositare la documentazione necessaria.

"Abbiamo ricevuto in particolare 21 autocertificazioni dai privati sui 63 censiti dal comitato, e otto documentazioni dalle imprese – ha detto –. C’è ancora qualche giorno per depositare le domande: fino al 4 settembre per le imprese – termine ultimo per depositare la documentazione utile per poi procedere alla liquidazione delle somme – mentre per quanto riguarda i privati, invece, il messo comunale ha notificato sempre ai primi di agosto tutte le raccomandate che hanno date di poco diverse.

Per la prima settimana di settembre, ad ogni modo, anche tutti i privati devono aver consegnato i documenti. Esorto pertanto tutti ad affrettarsi".

I richiedenti potrebbero aver trovato difficoltà nella compilazione, o si sentirebbero titubanti in merito all’esattezza delle informazioni da fornire.

Il Comitato alluvione Marche, tramite il portavoce osimano Andrea Pesaresi, afferma: "Alcuni comuni corrono, altri un po’ meno, serve dare una scossa. Aiutateci ad aiutarvi. Noi siamo a disposizione delle amministrazioni comunali purché ai nostri cittadini e alle imprese arrivino più velocemente possibile i bonifici. Ci vengono segnalate situazioni di gravissima difficoltà, soprattutto da parte di imprese che non possono permettersi di aspettare nemmeno un giorno in più. Il ritardo rischia di compromettere in modo irreversibile la sopravvivenza di molte attività produttive già duramente provate. Noi del comitato non siamo contestatori. Il nostro compito è far coincidere le esigenze dei cittadini colpiti dall’alluvione con le istituzioni. Non vogliamo puntare il dito contro nessuno, tutti stanno lavorando con impegno. La Regione ha svolto il proprio compito in modo, direi, impeccabile. I Comuni si stanno muovendo per predisporre l’erogazione dei finanziamenti. Chiediamo con forza che questi ristori vengano erogati il prima possibile".

Silvia Santini