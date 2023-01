Alluvione, i soldi per le famiglie mai arrivati

"Il Governo per l’alluvione del 15 settembre scorso ha fatto qualcosa di straordinario, come mai era capitato prima. Non c’è ancora l’accreditamento ufficiale, ma è questione di giorni e potremmo disporre di 400 milioni di euro, 200 dei quali subito disponibili e altrettanti a bilancio per il 2024, senza dimenticare fondi per circa 13 milioni di euro necessari per rimettere in sesto il territorio delle valli del Misa e del Nevola con interventi ad alto impatto". Per Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, il capitolo dell’alluvione che ha colpito le province di Pesaro e Ancona è un capitolo molto doloroso. Intanto però i soldi annunciati dall’assessore regionale Aguzzi, un fondo di 5 milioni gestiti dalla Protezione civile per fare fronte all’emergenza – 5mila euro per ogni famiglia e 20mila per ogni impresa colpita – tardano ad arrivare. A precisa nostra domanda Acquaroli ha prima dovuto fare marcia indietro per poi rilanciare: "Sono fondi della Protezione civile che credo siano stati accreditati… _ piccola sospensione per ricevere informazioni dal dirigente del settore, Goffi, e correzione _. Anzi no, ma dovrebbe accadere a breve, e poi me lo lasci dire, grazie al Governo a giorni disporremo di finanziamenti molto più importanti che andranno a coprire anche quella somma". Sta di fatto che Aguzzi, davanti a telecamere e taccuini parlò dell’immediata corresponsione dei soldi a imprese e famiglie pochissimi giorni dopo l’alluvione. Sono passati quasi quattro mesi e neppure un euro è stato concesso. Il presidente Acquaroli ha poi toccato il tema del Commissario per l’alluvione: "Credo e spero che il Governo accolga la nostra richiesta di nominare una struttura autonoma con a capo un Commissario straordinario, non più per l’emergenza, ma per la ricostruzione. Solleverebbe anche me da un ulteriore compito che i tecnici farebbero meglio e mi lascerebbe spazio per occuparmi di tutto il resto. L’ex assessore Guido Castelli? Ha fatto parte della mia squadra, potrebbe ricoprire quell’incarico a posto di Legnini, sia per sisma che per l’alluvione, ne ha tutte le carte in regola. Dimentico un sostegno una tantum, ma che ritengo significativo. Penso al bonus che abbiamo concesso alle imprese che hanno perso automezzi per la loro attività. Mi risulta che alcune imprese di mezzi ne hanno persi più di uno, un altro aspetto doloroso dell’alluvione. Ebbene, noi abbiamo concesso il contributo per l’acquisto di un veicolo".

Pierfrancesco Curzi