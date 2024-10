Alluvione, il centro del riuso per mobili ed elettrodomestici

Alluvione a Castelferretti, il Centro del Riuso resta operativo anche per gli oggetti ingombranti come mobili ed elettrodomestici da mettere a disposizione delle famiglie che hanno perso tutto quando le loro abitazioni sono state investite dalla piena di acqua e fango. Al fine di rendere più efficace il servizio e considerato il poco spazio a disposizione nei locali di via della Tecnica, anziché portare materialmente gli oggetti in sede si potranno inviare foto e descrizione all’indirizzo mail ambiente@comune.falconara-marittima.an.it. Le immagini, come sta accadendo ormai da diversi giorni, sono poi pubblicate sulla pagina Facebook del Centro del Riuso che, a quel punto, riesce a mettere in contatto chi dona con chi ne ha bisogno. Dopo l’ondata di maltempo che in quel giovedì 19 settembre ha messo in ginocchio la frazione falconarese, soltanto mercoledì (due giorni fa) il sindaco Stefania Signorini ha potuto decretare ufficialmente la chiusura del Centro operativo comunale (Coc) in quanto non sussisterebbero situazioni di pericolo nel territorio, dopo i lavori di ripristino, pulizia e messa in sicurezza. Nonostante questo, però, i danni sono stati ingenti e i segni dell’alluvione sono ancora visibili. Soltanto il patrimonio pubblico ha subito problemi per 2 milioni e 500mila euro, cui si sommano i 13 milioni dei privati (famiglie, attività commerciali e imprese). Questo è quanto stimato dai cittadini, che hanno inviato quasi 300 richieste al Comune. Un passaggio utile a stilare un dossier per la Regione, in modo da trasferirlo alla Protezione civile nazionale.