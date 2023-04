Alluvione, il Comune anticipa il Cas

Il sindaco Massimo Olivetti a Roma per pressare il Governo sul post alluvione e intanto decide di anticipare il pagamento dei contributi Cas alle famiglie ancora fuori casa. E’ un pressing continuo quello del Comune sui vertici regionali e nazionali per accelerare i tempi della ricostruzione post alluvione e del trasferimento dei fondi destinati da imprese e famiglie colpite dalla tragedia del 15 settembre scorso. Ieri il primo cittadino si è recato nuovamente nella capitale per incontrare i vertici del Ministero delle Infrastrutture per sollecitare gli interventi necessari per ricostuire le principali strutture viarie danneggiate, a cominciare dai due ponti cittadini: il ponte Garibaldi e il ponte del Vallone. "Sono ancora qui per interloquire con il Ministero perchè non molliamo - riferisce da Roma il sindaco Olivetti - sul fronte delle infrastrutture le priorità sono il ripristino di ponte Garibaldi e quello del Vallone". Per il ponte Garibaldi martedì è prevista la conferenza dei Servizi con il Consorzio di Bonifica Marche, incaricato dalla Regione di eseguire i lavori, per fare il punto sulla nuova passerella ciclopedonale. "La passerella è importante e deve arrivare prima dell’estate - ribadisce il primo cittadino - ma è una soluzione temporanea perchè abbiamo bisogno di un ponte pienamente funzionante. Ponte Garibaldi deve essere ricostruito perchè la città non può essere divisa in due. Allo stesso modo chiediamo aggiornamenti e tempistiche per il ponte del Vallone, altra infrastruttura fondamentale per il nostro territorio". Altra novità importante arriva sul versante di fondi Cas, i contributi per l’autonoma sistemazione, che spettano alle famiglie alluvionate che non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni.

Gli ultimi contributi versati sono stati quelli riferiti al mese di gennaio, restano indietro febbraio e marzo. La Regione non ha ancora traferito i fondi al Comune che ha deciso si prendere in mano la situazione. "Non ci sono state ancora liquidate le ultime mensilità e i cittadini non possono più aspettare - conclude Olivetti - dunque entro oggi provvederemo noi, come Comune, al pagamento delle somme, anticipando i fondi che devono ancora arrivarci dalla Regione". Proseguono, anche se con cautela, le richieste di erogazione dei contributi per le famiglie fino a 5 mila euro che hanno presentato i moduli B1. Le criticità sarebbero legate alle difficoltà di trovare professionisti per eserguire i lavori e il timore di non riuscire a concludere i lavori entro il 31 luglio.

Giulia Mancinelli