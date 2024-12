Alluvione, il giorno delle parti civili. Ma non ci sono Regione e Comune

I parenti delle 13 vittime morte sotto l’acqua e il fango, le famiglie sfollate, i commercianti danneggiati, le associazioni dei consumatori e perfino la Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea). Si sono costituiti tutti parte civile, ieri, nell’udienza preliminare che si è tenuta al tribunale di L’Aquila per l’alluvione che ha colpito le Marche a settembre del 2022. Più di 250 le costituzioni presentate alla gup Guendalina Buccella. Assenti il Comune di Senigallia e la Regione Marche. I due enti non hanno presentato nessuna costituzione di parte nonostante i danni subiti dal territorio sia in termini di vite stroncate, il più piccolo è stato un bambino di 8 anni, Mattia Luconi (fu trascinato dal fiume nella zona di Castellone di Suasa mentre era in auto con la mamma, lei si salvò), che di attività commerciali compromesse e denaro speso per il ripristino di strade e altri danneggiamenti che la potenza dello straripamento dei fiumi Misa e Nevola hanno arrecato a tutta la zona.

All’udienza preliminare, l’anticamera di un probabile rinvio a giudizio o meno, si è arrivati dopo che il pubblico ministero Fabio Picuti ha chiesto il processo per 22 indagati dell’alluvione, tra funzionari tecnici della Regione Marche, della Provincia di Ancona, del Consorzio di Bonifica Marche e del Comune di Serra de’ Conti. I reati contestati, a vario titolo, sono cooperazione in inondazione colposa, omicidio colposo plurimo e lesioni gravi. L’omicidio colposo è contestato solo a 18 dei 22 indagati. Sette nuclei parentali delle 13 vittime si sono costituiti parte civile con l’avvocato Corrado Canafoglia che rappresenta anche l’Unione Nazionale Consumatori e una ventina di sfollati. A presentare la costituzione di parte civile è stato anche il Codacons. La Società di Geologia Ambientale è la prima volta che si costituisce parte civile in un processo. "Bisogna sempre puntare sulla prevenzione - ha detto il presidente Antonello Fiore - e ricordare che la natura crea pericoli ma che è l’uomo a costituire il rischio".

Per decidere sulle ammissioni la giudice ha rinviato all’udienza del 12 marzo 2025, per dare modo agli avvocati della difesa di visionarle e presentare eventuali opposizioni. La Procura contesta agli indagati omissioni, negligenze e violazioni di norme negli interventi di manutenzione e gestione degli alvei dei fiumi, in particolare la mancata rimozione di piante e alberi che, nella realizzazione di alcuni ponti (come il ponte 2 Giugno di Senigallia), avrebbero favorito le esondazioni dei fiumi e generato condizioni di criticità idraulica. L’alluvione si verificò il 15 settembre, con un’allerta meteo sottovalutata e partita in ritardo. Acqua e fango causarono ingenti danni nel Pesarese e nell’Anconetano dove colpì i Comuni di Arcevia, Barbara, Castellone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli. Interessate 500 aziende, 2.500 case private e minacciate 8mila persone. Per l’alluvione del 2022 si erano aperti due filoni, uno quello arrivato in udienza preliminare e l’altro, per 14 indagati, relativo ai presunti allarmi dati alla popolazione, relativo a sei sindaci del territorio, funzionari dei vigili del fuoco e protezione civile. Per loro è stata chiesta l’archiviazione. L’alluvione delle Marche è arrivata al tribunale di L’Aquila perché tra i danneggiati figura un magistrato in servizio al tribunale di Ancona.

Marina Verdenelli