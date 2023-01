Alluvione, il Padovano rivede i laboratori

Alluvione, ripristinati 12 dei 14 laboratori dell’Istituto Istruzione Superiore Corinaldesi – Bettino Padovano. "Gli ultimi due saranno ripristinati entro fine mese". Grazie alla raccolta fondi "Un aiuto subito per le Marche", subito dopo l’alluvione del 15-16 settembre 2022 sono stati devoluti 500mila euro alla Provincia di Ancona per la ricostruzione dei laboratori dell’IIS Bettino Padovano di Senigallia.

"Oggi quella cifra, frutto della generosità di tanti cittadini, si traduce nella ripresa del 90% delle attività dei laboratori: infatti da oggi (ieri) gli studenti del Bettino Padovano sono potuti rientrare in 12 laboratori su 14 e su 3 aule didattiche danneggiate dall’acqua. Gli altri due laboratori mancanti, di chimica e fisica, verranno restituiti alla scuola entro la fine del mese – spiega Daniele Carnevali, presidente della Provincia - un ringraziamento particolare, oltre a chi ha dimostrato generosità e vicinanza verso il nostro territorio, va a tutta la struttura e gli uffici edilizia della Provincia di Ancona e alle maestranze: grazie a loro gli studenti del Bettino Padovano non vedranno compromesso l’anno scolastico".

I docenti, in attesa del ripristino, non si sono persi d’animo e hanno svolto lezioni attraverso video e e brevi dimostrazione in modo da non perdere ulteriori lezioni e proseguire con il programma. Ci sono ancora due laboratori, di chimica e biologia che saranno ultimati entro fine mese. Gli istituti ringraziano l’impegno della Provincia, ma anche le tantissime donazioni che hanno consentito di tornare nel più breve tempo possibile alla normalità.

Sono circa 750 gli studenti, dalla prima alla quinta, che ogni giorno utilizzano i laboratori e che da ieri possono tornare finalmente a mettere in pratica quanto visionato in questi mesi di attesa. Ad avere i tempi contati potrebbe essere anche la palestra del Corinaldesi, allagata dall’alluvione e che ancora non può essere utilizzata a differenza di quella del Padovano che, grazie anche alla Pallacanestro Senigallia è già in uso agli studenti. Una corsa contro il tempo quella messa in atto da Provincia e personale scolastico per cercare di ripristinare ogni servizio a disposizione dei ragazzi che frequentano gli istituti, di nuovo colpiti, dopo otto anni, dall’esondazione del Misa. I laboratori saranno visibili durante l’Open Day in programma nei prossimi giorni.