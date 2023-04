Alluvione, il Pd: "Incapacità nella gestione"

Alluvione, il Pd attacca: "Incapace di gestire l’alluvione". Il capogruppo Pd in consiglio regionale Maurizio Mangialardi, affiancato da Antonio Mastrovincenzo e Manuela Bora, ha parlato di un approccio propagandistico e poco concreto da parte della destra. "Fino al 2022, il governo Acquaroli ha messo a disposizione per la vallata solo 300mila euro, mentre noi avevamo lasciato il piano d’assetto che metteva in fila priorità, risorse e opere. Le risorse per la messa in sicurezza sono state dirottate perché non si aspettavano un ritorno così breve di eventi catastrofici, ma possiamo dire che la vicenda è stata gestita con immensa superficialità. Noi ci siamo mossi dentro la filiera istituzionale, chiedendo fin da subito risorse e avanzando proposte, ma siamo rimasti inascoltati". L’attacco del Pd per "l’incapacità di gestire politicamente l’emergenza riguarda tutto il territorio ancora non sta vedendo realizzate le promesse e gli annunci fatti dalla destra, soprattutto a livello regionale". Presente in video collegamento anche il deputato Augusto Curti: "Si difendono dietro la storia dei 400 milioni ma è evidente che sono pochi e che arriveranno divisi su più anni: non possono bastare per rispondere alle esigenze di questi territori. Ma il motivo è questo: la giunta regionale non sa nemmeno cosa sia successo".