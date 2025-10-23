Alluvione, in aula le falle del sistema

Alluvione 2014, "non fu attivato alcun monitoraggio delle acque". Nell’udienza che si è tenuta al tribunale dell’Aquila martedì, il teste più atteso era Luciano Carli, che ricopriva il ruolo di responsabile della protezione civile del Comune di Senigallia. "Ha riferito che, nonostante fosse stato avvisato dal centro funzionale della Regione sull’aumento del livello del fiume, non fu attivato alcun monitoraggio delle acque, perché a suo dire ciò non era previsto nel piano idrogeologico vigente in Comune – spiega l’avvocato Corrado Canafoglia, che patrocina l’Unione Nazionale Consumatori e 395 parti civili –. Tale mancanza grave da parte del sistema di Protezione civile del Comune è stato totalmente smentito dal piano idrogeologico vigente, sottoposto al teste dal legale delle 395 parti civili, appunto l’avvocato Canafoglia, dal quale piano risultava chiaramente che il Comune in caso di rischio alluvione doveva effettuare il monitoraggio a vista del fiume".

Lo stesso legale ha poi incalzato il teste sottoponendogli un documento sottoscritto dallo stesso a nome e per conto del Comune, che ha permesso a Senigallia di risultare il Comune più virtuoso in Italia in materia di mitigazione del rischio idrogeologico negli anni 2010 e 2011. "Nel documento risultava la piena consapevolezza del Comune del fatto che vi fossero fabbricati industriali ed abitazioni in area a rischio esondazione, ma emergeva altresì che dal 2009 l’Ente aveva eseguito azioni di delocalizzazione di abitazioni e di fabbricati industriali presenti in area a rischio idrogeologico, e la costruzione di nuove arginature sul fiume, attività invece mai realizzate – prosegue Canafoglia –. Il responsabile della protezione civile del Comune dichiarava che l’ente aveva effettuato una serie di attività volte a rendere edotta la popolazione sul rischio esondazione presente in città, ma poi sul controesame condotto dall’avvocato Canafoglia ammetteva che a queste esercitazioni avevano partecipato non più di cinquanta cittadini, perlopiù residenti nella località Marazzana".

Secondo quanto dichiarato dal teste, l’ingegner Ferretti, all’interno del Coc non era presente l’allora sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi: "Aveva trovato al suo interno il responsabile della Protezione civile comunale , il comandante dei vigili urbani, alcuni vigili urbani, ma non il sindaco di allora – prosegue Canafoglia –. Sempre detto teste riferiva che una volta arrivato nel Coc trovava una situazione caotica, con i responsabili delle Protezione civile che ’stavano cercando di capire cosa stesse succedendo nel territorio tramite vigili e volontari, e rilevava che stavano cercando di organizzarsi per il da farsi’".