Alluvione in Romagna, tre camion pieni di aiuti grazie a tante donazioni

Tramite il comitato locale di Protezione civile, è appena arrivato nell’Emilia Romagna devastata dall’alluvione un carico di aiuti, generi alimentari a lunga conservazione, pale, secchi, scope e tutto quanto richiesto nella lista delle prime necessità. Tre gli automezzi partiti da Loreto, compreso il nuovo camion recentemente entrato nella dotazione della Protezione civile con una squadra di otto volontari. Un gesto reso possibile grazie all’impegno concreto delle aziende Edil Musone srl, Ibalt srl, Tontarelli store, Sì con te Loreto, Coal, Graziano Perna, Fp Cupido srl, Esseffe ferramenta snc, Cibiemme srl, Fratelli Simonetti, delle associazioni Avis e Admo, dei rioni Ponte e Stazione, oltre a 20 donazioni da parte di privati. Il cuore degli abitanti della Valmusone è davvero grande: c’è chi si è mosso di persona per andare a spalare il fango, come il gruppo degli Ultras di Osimo, e chi poi ha dato il via a raccolte private. Silvia Donati è una professoressa osimana che insegna in un istituto superiore del riminese. E’ stata proprio lei in queste ore a diramare un appello ai suoi conterranei per venire in aiuto ai suoi cittadini "adottivi".