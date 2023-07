Alluvione, la proroga per ora fino al 9 agosto

Prorogata per il momento solo fino al 9 agosto la scadenza dei termini per la presentazione delle domande per la richiesta degli indennizzi per i privati che hanno subito danni dall’alluvione del settembre scorso ma il Comune non ci sta e chiede un’ulteriore proroga, almeno fino al 31 agosto. Al momento però il vicecommissario delegato agli eventi meteorologici Stefano Babini ha dato il via libera solo per lo slittamento dei termini al 9 agosto. Il nuovo termine perentorio per richiedere la liquidazione degli indennizzi fino a 5mila euro per le famiglie resta quello appena annunciato. Il Comune di Senigallia ha pubblicato sul proprio sito i documenti allegati alla circolare che dovranno essere compilati e depositati nel termine indicato e visti i tempi ristretti e la cadenza del termine in pieno periodo estivo, ha chiesto di posporre la citata scadenza. "A questo proposito il Vicecommissario Babini ha comunicato di aver chiesto al Ministero una proroga fino al 30 ottobre 2023 mostrandosi fiducioso nell’accoglimento della richiesta – spiega il Comune – Fino a quando il Ministero non si esprimerà sull’ulteriore proroga, il termine per la presentazione della domanda rimane il 9 agosto, per cui invitiamo ed esortiamo i cittadini che hanno subito danni dagli eventi del 15 settembre scorso a depositare la domanda corredata dalla perizia e dai relativi documenti entro il 9 agosto 2023. Il Comune di Senigallia darà tempestiva comunicazione alla cittadinanza della proroga dei termini, qualora venisse concessa". Per eventuali chiarimenti da lunedì sarà possibile contattare il numero 071 6629495, al quale risponderà un operatore comunale, oppure consultare il sito comunale nella specifica sezione dedicata all’evento alluvionale del 15 settembre 2022.