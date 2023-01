Alluvione, la Regione: "Così eroghiamo i fondi"

Sono passati appena tre mesi e mezzo dai fatti drammatici dell’alluvione che ha colpito le province di Ancona e Pesaro, con particolare violenza lungo le valli del Misa e del Nevola. Un tempo ancora breve per dichiarare il periodo dell’emergenza concluso. Sul tema in generale, dalla gestione ai fondi stanziati per far fronte alla calamità naturale che si è abbattuta sui nostri territori, ecco quello che è il punto di vista di Stefano Babini, vicecommissario per l’alluvione delle Marche. Babini parte dalla notizia più recente: "Lo stanziamento del Governo di 400 milioni di euro è un fatto davvero eccezionale, mai verificatosi in passato per altre emergenze simili. Fondi che potranno essere utilizzati per tutte le esigenze, vale a dire ristori per enti locali, privati e imprese, progettazioni e opere di messa in sicurezza del territorio, ripristino di infrastrutture e realizzazione di opere. Fondi che giungono in anticipo sulle procedure ordinarie. Stiamo lavorando alla quantificazione dei danni e le successive procedure, ossia attendere l’approvazione e l’autorizzazione alla spesa delle richieste che vengono ritenute ammissibili per poter erogare le somme. Al momento abbiamo fatto la richiesta di accreditamento sulla contabilità speciale del Commissario, dei primi 200 milioni, approvati nella legge di bilancio...