Alluvione, la richiesta di aiuti entro gennaio

Primi sostegni economici a famiglie e imprese marchigiane che hanno subito danni dall’alluvione del settembre scorso: c’è tempo fino a metà gennaio per inserire i dati dei danneggiati nella piattaforma attivata dalla Regione, fornendo le informazioni necessarie, che dovranno essere inserite in due moduli, il B1 per le famiglie e il C1 per le imprese, entrambi disponibili sul sito istituzionale del Comune di Falconara. I moduli delle famiglie dovranno essere inviati al Comune che poi provvederà a inserire le informazioni nella piattaforma regionale, mentre le attività imprenditoriali dovranno provvedere direttamente a inserire i propri dati.

Le famiglie potranno inserire i dati relativi ai danni strutturali subiti dalle abitazioni, dalle pertinenze delle abitazioni, dai beni mobili considerati strettamente indispensabili. Per i condomini possono essere indicati anche i danni subiti dalle parti comuni. Tutte le voci sono indicate nel modulo B1. Il modulo compilato può essere inviato al Comune tramite pec all’indirizzo comune.falconara.protocollo@emarche.it, oppure consegnato a mano all’ufficio protocollo, nella sede del Castello di Falconara Alta, in piazza Carducci 4.

Per i privati il termine ultimo per inviare il modulo di richiesta è il 20 gennaio alle 24, per dare tempo agli uffici comunali di inserire tutti i dati in piattaforma. Proprio per i privati, che dovranno avanzare le loro richieste tramite il Comune di Falconara, sono stati attivati anche due numeri telefonici da contattare nel caso in cui sia necessario supporto: si potrà contattare lo 0719177832 oppure lo 0719177831.

Le imprese, oltre ai danni subiti dagli immobili, dalle pertinenze e aree annesse e dai beni mobili indispensabili all’attività, potranno anche inserire le spese necessarie a delocalizzare nel caso in cui l’immobile sede dell’attività produttiva sia inagibile. Tutte le voci sono indicate nel modulo C1. Per le imprese, termine ultimo le 13 del 24 gennaio.