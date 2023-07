"Alluvione, la ripresa parte proprio da qui"

Riparte da Senigallia il rilancio di un territorio colpito dall’alluvione e lo fa a cominciare dalle donazioni a 34 imprese distrutte da quella calamità. L’assemblea annuale di Confcommercio Marche Centrali ha scelto come sede la città simbolo del turismo regionale e della ripresa. Dopo i saluti del sindaco Massimo Olivetti, che ha ringraziato Confcommercio "per il supporto dimostrato al tessuto imprenditoriale" e del presidente della Regione Francesco Acquaroli che ha ricordato come "la pandemia e l’alluvione hanno messo in difficoltà il tessuto economico ma non hanno impedito di mettere in campo un progetto di sviluppo per la regione", il presidente di Confcommercio Marche Giacomo Bramucci ha sottolineato come "lo stato di salute delle imprese è buono, ha attraversato momenti difficili ma l’aver fatto parte di una confederazione ha fatto la differenza, ha significato attivarsi per aiutare chi è stato più sfortunato". Ospite d’eccezione il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli:: "Nonostante ci siano settori in forte crescita e il turismo è certamente uno di questi, la debolezza dei consumi, delle produzioni industriali e dell’expo costituisce motivo di preoccupazione per questo occorre sfruttare al meglio del risorse del Pnrr, ridurre la pressione fiscale e gli sprechi della spesa pubblica. Le Marche sono un segnale di ripresa ed è bello vedere imprenditori che iutano altri a rialzarsi". Ieri, infatti, si è svolta la cerimonia di consegna delle donazioni a 34 imprese alluvionate a cura della Fondazione "Giuseppe Orlando". A Senigallia le donazioni sono andate al ritorante Cavò, Misa Immobiliare, Hotel Universal, Hotel Trieste, Albergo Moretti, Doma centro estetico, Iminvest, Hotel Patrizia, Gelateria Brunelli, Scalozero Tajamare, Red Trasporti, Bar Angela, Hotel Delfino, S.Pa. srl, Bagni Elena 45, Fronzi Casalinghi, REDI snc, Lambertina srl, Tabaccheria del Corso, e Nuovo Stile, in aggiunta a Agrommeccanica Giulioni, Ferramenta Bartolucci e Gesmundo Maria di Ostra; Biagessi Sas di Trecastelli e MlM Italy di Arcevia. Donazioni anche per Frasassi Avventura, Alimentari Marinelli e ristorante La Scaletta di Genga e Lu.Da. srl di Cingoli. "Senigallia è l’emblema del turismo e da qui ripartiamo con 34 imprese rase al suolo che sono rinate - ha concluso Massimiliano Polacco, direttore generale di Confcommercio Marche –. A maggio il turismo marchigiano ha subito un calo del 30% e a giugno del 25%. Luglio e agosto andranno bene ma si può recuperare solo a settembre e ottobre con la destagionalizzazione. Dobbiamo lavorarci".