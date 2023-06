Alluvione, lavori alla primaria di Pianello

E’ stato presentato "Dal Fango al Terzo Paradiso", l’ambizioso progetto di ricostruzione dell’area esterna della scuola primaria "Don Morganti" di Pianello di Ostra, gravemente danneggiata dall’alluvione del settembre scorso. Il progetto, nato da una proposta del Rotary Club di Senigallia, prevede la realizzazione di una nuova recinzione attorno all’area esterna di pertinenza della scuola e di un marciapiede adiacente all’ingresso principale. Grazie all’intervento programmato, caratterizzato anche dalla presenza di sedute interne ed esterne, la scuola, caratterizzata dalla vocazione green, non sarà solo sicura, ma anche bella e stimolante per i bambini che protranno sprigionare la loro creatività. Presenti all’illustrazione del progetto oltre alla dirigente scolastica Marilena Andreolini, il sindaco di Ostra Federica Fanesi, i rappresentanti dell’Unione Comuni "Le Terre della Marca Senone", dell’Ufficio Scolastico Regionale, del Rotary Club di Senigallia, e dei sindacati di Cgil, Cisl e Uil. "Il progetto è il frutto della sinergia virtuosa tra istituzioni e associazioni del territorio -ha detto la dirigente scolastica- con la partecipazione dell’Università Politecnica delle Marche che, considerata la vocazione green del plesso, curerà la realizzazione di un orto botanico". L’auspicio finale della dirigente è stato quello di "potersi rivedere a settembre per inaugurare l’opera progettata".