Alluvione, lavori e strade chiuse: tante multe

E’ tuttora difficile la situazione viabilità tra l’Aspio e San Biagio dopo l’alluvione della scorsa settimana. Lunghissime le code che si formano su via Ancona, soprattutto negli orari di punta, per le due criticità, la frana in primis e poi più a sud la viabilità deviata per lo scoppio di un tombino che ha creato una voragine. "Tante le situazioni risolte, restano però alcune criticità. Tra le più rilevanti quella per la frana di via Ancona, per la quale abbiamo emesso un’ordinanza per il cambio di viabilità – afferma l’assessore alla Viabilità Michela Staffolani -. Dalla Regione ci hanno assicurato che per la frana sarebbero già stati stanziati i fondi e presto dovrebbero iniziare i lavori. Non si conosce ancora il tempo di durata del cantiere".

Già in sopralluogo, l’assessore regionale Francesco Baldelli conferma: "Abbiamo avviato sin da subito l’iter per la manutenzione straordinaria ed il ripristino di una via di collegamento fondamentale per i cittadini e per gli operatori economici del territorio".

Dovrebbero partire tra oggi e domani invece i lavori di asfaltatura del tratto di fronte a "Lucesoli e Mazzieri", sempre in via Ancona, dove è stato tolto il semaforo e le auto fatte passare in via Fermi. Poco più in là altro grosso disagio. Nonostante le transenne poste all’imbocco di via Sbrozzola, gli automobilisti continuavano a transitare portando alla decisione drastica di chiuderla tutta.

"Il problema Sbrozzola non riguarda tanto la pulizia del tratto stradale ma strutturale. All’inizio, venendo da Osimo, c’è stato un cedimento della strada che è da valutare. I tecnici sono sul territorio per i sopralluoghi. A tal proposito si prega di non transitare nonostante la transenna. Nel pomeriggio di sabato la Polizia locale, che era lì solo per verificare lo stato dello smottamento, ha comminato 8 multe in circa 30 minuti. Se la strada è chiusa, c’è un motivo. Cerchiamo di non sommare danni ai danni. Voglio approfittare per ringraziare tutti coloro che si sono prodigati in questi giorni per le varie emergenze affrontate, i dipendenti del Comune e delle società partecipate, tutti gli operatori delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la polizia locale e le associazioni di volontariato e di protezione civile, è stato un grande lavoro di squadra".

Terminato lo sgombero della terra e della ghiaia che occupavano la sede stradale di via San Paterniano, adesso riaperta alla circonvallazione.

La squadra della Osimo Servizi ha provveduto alla messa in sicurezza del tratto di via Molinaccio adiacente al fosso Scaricalasino.

Silvia Santini